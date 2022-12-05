Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un acı günü. Babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ulusoy’un cenazesi yarın saat 11.00’de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde düzenlenecek olan töreninin ardından İstanbul’da toprağa verilecek. Elif N.’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA/İHA)

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kimdir? Haydar Ulusoy kaç yaşındaydı?

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy hayatını kaybetti. Ankara'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenilen Haydar Ulusoy, 73 yaşında vefat etti.

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda saat 15:00 sıralarında geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi.

HAYDAR ULUSOY KİMDİR?

4 Aralık günü saat 15: 00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana gelen kazada Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy hayatını kaybetti. Kazaya neden olan cip, yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

73 yaşında hayatını kaybeden Haydar Ulusoy’un emekli albay olduğu biliniyordu. Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.