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Şarkıcı Lara İranlı voleybolcuyla evleniyor. Düğün tarihi belli oldu

Şarkıcı Lara, bir süredir aşk yaşadığı İranlı milli voleybolcu Mehdi Karimi ile 27 Şubat'ta nikah masasına oturacak.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 09:34
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Düğün tarihi belli oldu! Şarkıcı Lara İranlı voleybolcu sevgilisiyle evleniyor

Şarkıcı Lara İranlı voleybolcuyla evleniyor. Düğün tarihi belli oldu
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Şarkıcı Lara, sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldı. Lara, 27 Şubat tarihinde Beylikdüzü Duqqan Sahne'de gerçekleşecek düğün ile hayatını İranlı milli voleybolcu Mehdi Karimi ile birleştirecek. 

 

150 seçkin davetlinin katılacağı bir tören ile evlenecek olan Lara, düğün hazırlıklarına süratli bir şekilde devam ettiği öğrenildi. 

Gerçekleşecek olan evlilik sonrası Türkiye'ye yerleşeceği öğrenilen Mehdi Karimi'nin sporcu kariyerine evliliği sonrası Türkiye'de devam edebileceği de öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.   
 

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