30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Şeyma Subaşı ile Meedo bakın nerede evleniyor. Düğün detayları belli oldu

Şeyma Subaşı ile Meedo bakın nerede evleniyor. Düğün detayları belli oldu

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun düğün detayları ortaya çıktı. Daha önce evliliğin eşiğinden dönen ikili Fas'ın Marakeş şehrinde mutluluğa 'evet' diyecek. 

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:51
Takip Et

Düğün detayları belli oldu! Şeyma Subaşı ile Meedo bakın nerede evleniyor

Şeyma Subaşı ile Meedo bakın nerede evleniyor. Düğün detayları belli oldu
+
Aa
-

Geçtiğimiz günlerde "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazan ve gelinlikli kadın emojisi ekleyen 32 yaşındaki Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Meedo ile evleneceğini düğün davetiyesini paylaşarak duyurmuştu. 

Subaşı ve Meedo evlilik hazırlıklarına başladı.

Günaydın'dan Bülent Cankurt, çiftin düğün detaylarını yazdı.

İşte düğün detaylarının yer aldığı o yazı:

"Mayıs ayının ilk haftasını boş bırakmaları için dostlarına 'save the date' mesajı gönderen aşıklar, düğün yerini bile belirlemiş. Özellikle Avrupa sosyetesinin Afrika'daki en gözde tatil yerleri arasında olan Fas'ın Marakeş şehrinde vuslata ermeye karar vermişler.

Şeyma, 14 ay evli kaldığı Acun Ilıcalı ile Fransa'nın sahil kasabası St.Tropez'de masalsı bir düğünle evlenmişti. Şimdi de Marakeş'te görkemli bir düğünle ikinci evliliğini yapacak.

Yaptığı jestlerle Şeyma'nın ayağını yerden kesen milyarder eniştenin, dillere destan bir düğün hazırladığı konuşuluyor. Bakalım nasıl bir düğün olacak, merakla bekliyorum."
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
1
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
2
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
4
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
5
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
6
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
7
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
﻿Aç kalan tilki marketi bastı
﻿Aç kalan tilki marketi bastı
﻿Aç kalan tilki marketi bastı
﻿Beylikdüzü'nde kuaföre silahlı saldırı
﻿Beylikdüzü'nde kuaföre silahlı saldırı
﻿Beylikdüzü'nde kuaföre silahlı saldırı
﻿Yargıtay karar verdi ''köpeğime ısırtırım'' sözü silahla tehdit sayıldı
﻿Yargıtay karar verdi ''köpeğime ısırtırım'' sözü silahla tehdit sayıldı
﻿Yargıtay karar verdi ''köpeğime ısırtırım'' sözü silahla tehdit sayıldı
﻿Ardahan ve Kars'ta kar yağışı
﻿Ardahan ve Kars'ta kar yağışı
﻿Ardahan ve Kars'ta kar yağışı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.