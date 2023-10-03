Dulavrat otu böbrek sağlığına böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

BÖBREK SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

Böbrek üzerinde bulunan bezlerin aktif hale gelmesini sağlayıp, rahatça tuvalete çıkabilme imkanı sunar. Ayrıca böbreklerde meydana gelebilecek taş ve diğer maddelerin önüne set teşkil edebilir.

DULAVRAT OTU NE İŞE YARAR, NASIL KULLANILIR?

Dulavrat otunun yapraklarından hazırlanan lapa, cilt sorunlarını tedavi etmek için kullanılır.

Cildin temizlenmesi ve yağlardan arınması için dulavrat otu çayı hazırlanır ve bu çay ılık bir sıcaklığa geldiğinde pamukla cilde sürülür. Siyah noktaları temizler.

Dulavrat otunun kök ve yaprakları bir tencerede kaynatıldıktan sonra, banyo suyuna eklenir. Saçların beslenmesini sağlar.

Vücut fonksiyonlarının sağlıklı şekilde çalışması için düzenli olarak çayı tüketilir.

Dulavrat otu cilde nasıl uygulanır dediğinizde yağını ya da soğumuş çayını kullanabilirsiniz.

DULAVRAT OTU NEDİR?

Bileşikgillerden; yol kenarlarında ve seyrek koruluklarda yetişen bir bitkidir. 1-1,5 metre boyundadır. Kökü ve yaprakları kullanılır.