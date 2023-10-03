Kalp hastalıklarına ve romatizmaya iyi geliyor. Günde bir bardak yetiyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kalp hastalıklarına ve romatizmaya iyi gelen katırtırnağı otunun mucize faydaları dikkat çekti.

KATIRTIRNAĞI OTU NEDİR?

Baklagiller familyasındandır. Dik duran çalı şeklindedir. Her zaman yeşil olan, odunsu bir bitkidir.

Genç sürgünleri narin yapılıdır. Üzerinde çok sayıda yaprak bulunur ya da yapraksızdır. Çiçekleri sarıdır.

KATIRTIRNAĞI OTU FAYDALARI

-Romatizmada faydalıdır.

-Kalp hastalıklarında kullanılır

-İdrar ve balgam söktürür.

-Hazmı kolaylaştırır. Kabızlığı giderir.

-Böbrek ve safrakesesi taşlarının düşürülmesine yardım eder.

-Mesane hastalıklarını tedavi eder.

NASIL KULLANILIR?

Kaynatılarak bal ile tatlandırılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içilir.

Katırtırnağı bitkisi, yaprakları bal ile karıştırılarak tüketilir.

Katırtırnağı bitkisinin ayrıca reçeli de yapılır. Reçel yapmak için yine bu bitkinin yaprakları kullanılır.

UYARI : Zehirliyebileceğinden dolayı aşırı dozlardan kaçınılmalıdır.

KATIRTIRNAĞI BİTKİ REÇELİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

3 Su bardağı ayıklanmış katırtırnağı çiçeği

2 Su bardağı elma suyu

2,5 Su bardağı toz şeker

1 Adet limon

Yapılışı:

Önce, elma suyu için 3 elmayı soyup doğrayın çekirdekleriyle beraber 2 dolu bardak suyla pişirin.

Piştikten sonra elmalarını ayırıp sadece suyunu alıp 2,5 su bardağı toz şekerle ateşe koyun.

Şerbet haline gelince ayıkladığınız katırtırnağı yapraklarını da üzerine bıraktın.

Şerbetin içinde şeffaflaşıncaya kadar pişirin. Yarım saat kadar ateşte kalsın fakat bu sürenin 15 dakikası kısık ateşte olmalı.

Çiçek reçelleri bal gibi tatlı olur, o yakan tatlılığı hafifletmek için ekşilik katması açısından kestirme işini bir bütün limonun suyu ile yapabilirsiniz.