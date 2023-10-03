Erkeğin gücüne güç katan şifalı 15 bitki

ROKA

Bünyesinde çokça demir ve C vitamini barındıran roka kuvvetli bir afrodizyaktır. Ayrıca kandaki hemoglobin oranını artırarak alyuvarlar için de fayda sağlar.

YASEMİN

Büyüleyici bir kokuya sahip olan yasemin, içerdiği çeşitli maddeler sayesinde vücutta güçlü bir afrodizyak etkisi oluşturur. Bunun için aktarlarda ya da marketlerde kolaylıkla bulunabilecek yasemin içerikli çaylar tüketilebilir. Aynı zamanda kurumuş yasemin yapraklarından çay yapılabilir, yasemin yağıyla vücuda masaj yapılabilir.

REZENE

Rezene özellikle düzenli tüketildiğinde muhteşem bir afrodizyak görevi görür. Salataların ve sebzelerin üzerine doğranarak tüketilecek rezenenin tohumundan çay yapılabilir. Uzmanlarca yapılan araştırmalar sonucu erkeklerde iktidarsızlığa, kadınlarda ise cinsel isteksizliğe iyi geldiği belirlenmiştir.

ASHWAGANDHA

Kadınlarda cinsel istek nasıl artırılır konusunda yapılan derin araştırmalar, araştırmacıların karşısına ashwagandha bitkisini çıkarmıştır. Ülkemizde çok fazla tanınmayan ashwagandha bitkisi afrodizyak etkisinin yanı sıra vücut direncini artırarak vücudu dinçleştirip, gençleştirir.

HARDAL

Hardal, yapısında bulunan maddeler sayesinde cinsel bezleri uyarır ve bu şekilde etkili bir afrodizyak görevi üstlenir. Tohumları öğütülerek baharat şeklinde kullanılabilir veya tohumu un şeklini alınca içine tarçın katarak, çorbada, salatada, tavukta ve ette gerek lezzet vermesi için gerekse de afrodizyak etkisi için kullanılabilir.

LAVANTA

Genellikle yemeklere ve salatalara lezzet katması için ilave edilen lavanta, cinsel açıdan oldukça faydalı bir bitkidir. Libidoyu artırarak cinsel gücü kuvvetlendiren lavantanın bu etkisi için birkaç damla kullanımı yeterlidir.

SAFRAN

Tüm aktarlardan kolayca ulaşılabilen safran, safran çiçeğinin kurutularak elde edilen yapraklarıdır. Özellikle salataya, yemeğe ya da bitki çayına katılarak tüketilebilir, en etkili afrodizyaklar arasında yer alır.

MAYDANOZ

Hemen hemen herkes tarafından yemeklere lezzet katması için kullanılan maydanoz afrodizyak görevi görür, vücuda direnç kazandırma konusunda oldukça etkilidir.

MUSKAT

Yine tüm aktarlarda bulunan ve bebek cevizi olarak da adlandırılan muskat, güçlü afrodizyaklar arasındadır. Tatlılara ve yemeklere lezzet katması için kullanılır, sakinleştirici özelliği de bulunur.

MEYAN KÖKÜ

Meyan kökünün tozu doğal maden suyu ile karıştırılıp tüketildiğinde çok etkili bir afrodizyak etkisi görür. Bunun için aktarlardan kolayca elde edilecek meyan kökünün 5-10 dakika suda demlenerek kullanılması yeterlidir. Sıcak ya da soğuk olarak tüketilebilir, çayı yapılabilir.

ZENCEFİL

Zencefil eski çağlardan beridir duyguları hareketlendirmek için tüketilen içeceklerin temel ögesi olmuştur. Bal ile tüketilebilir, yemeklere katılabilir. İlk etapta 1 hafta-10 gün içerisinde etkisini fark ettirir. İyi bir afrodizyak olan zencefilin, kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tüketilebilmesi için doktor onayı alınması en doğrusu olur.

KARANFİL

Karanfil tanesi hem iyi bir afrodizyak etkisi gösterir hem de yorgunluğa iyi gelir. Çiğnenerek, toz haline getirilerek, yağı kullanılarak ya da çaya atılarak tüketilebilir. Uzmanlarca yapılan araştırmalarda, gerek kadınlar gerekse de erkekler açısından libidoyu artırarak cinsel gücü kuvvetlendiren etkisi gözlemlenmiştir.

POLEN

İçerisinde barındırdığı birçok amino asit, mineral ve vitamin sayesinde vücudun direnç kazanmasında etkili olan polen aynı zamanda güçlü bir afrodizyak etkisine sahiptir. İçeriğindeki cinsel gücü artırıcı hormonların bu etkideki rolü büyüktür.

GİNSENG

Ginseng, hormonal sistemi uyararak vücutta afrodizyak etkisi oluşturur. Aynı zamanda erken yaşlanma sürecini yavaşlatır, kullanıldığında iyi hissettirici özelliği vardır. Yapılan bazı araştırmalarda erkeklerde erken boşalmayı önlediği sonucuna da varılmıştır.

SÜSEN

Hormonları uyaran süsen kökü tozu en güçlü doğal afrodizyaklar arasındadır. Genel olarak kabuğu soyulmamış şekliyle satılan süsen bitkinin tozunu elde etmek için; kabukları soyulup dilimlendikten sonra güneşin altında iki hafta kurutulur. Ardından kuruyan kısımlar toz haline getirilir. Kullanılacağı zaman suda kaynatılır.