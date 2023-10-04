Reyhan otu neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan hazımsızlığa iyi gelen reyhan otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Reyhan otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan hazımsızlığa iyi gelen reyhan otunun faydaları dikkat çekti.

REYHAN OTU NEDİR?

Ballıbabagillerden; yaprakları güzel kokan bir çeşit süs bitkisidir. Akfesleğen, hindfesleğeni, yabanifesleğen, yerfesleğeni gibi çeşitleri vardır.

REYHAN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

- Öksürüğü keser.

-Hazımsızlığı giderir.

-Baş dönmesini durdurur.

-Zafiyeti giderir.

-Arı sokmasında faydalıdır.

-Ağız yaralarını tedavi eder.

-Fesleğen kokusu; sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratı kaçırır.

- Hormonları dengeler

-Ağrı kesicidir

- Ağız kokusunu önler

-Böbrek taşlarını temizler

-Solunumu rahatlatır

- Kan akışını hızlandırır

REYHAN OTU NASIL KULLANILIR?

Taze olarak salatalarda kullanabilirsin. Salatana eşsiz bir aroma katacaktır. Kurutulmuş reyhan otuyla ya da taze reyhan otuyla konuklarına mis kokulu çaylar demleyebilirsin. Kurutulmuş reyhan, baharat olarak makarnalara, pilavlara ve özellikle çorbalara çok yakışır.

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