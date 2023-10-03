İşte kaslara huzur veren bitkiler

Kasları gevşeten bitkiler hangileridir? İşte meraklılarına o bitkiler...

İşte kaslara huzur veren bitkiler

Kaslarınız ağrıyorsa ya da kramp giriyorsa bunların çaresi doğada gizli. İşte kaşarı gevşeterek huzura kavuşmanızı sağlayan o bitkiler…

Bayır turpu
Stres ile oluşan kas tutulma ve kramplarını alır. Banyo suyuna ekleyerek, banyoda 10 dakika kadar beklemek yeterlidir.

Lavanta
Llavanta çiçeği yağı kas ağrılarına iyi gelir. Doğal bir kas gevşeticidir. Dairesel masaj yaparak sürülmelidir.

Şeytan tırnağı
Artirit ve diğer kas hastalıklarında kullanılır. Kas gevşeticidir.

Nane yağı
Nane yağı dairesel hareketler ile tutulan kaslara sürüldüğünde ağrıyı keser ve kası rahatlatır.

Papatya
Papatya doğal bir kas gevşetici ve sakinleştiricidir. Kas spazmlarını ve kas ağrılarını rahatlatması yanı sıra baş ağrıları, gerginliğe de iyi gelir. Papatya anti-inflamatuar özelliği ile yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Kava kökü
Kramp giren ve kasılan kasları rahatlatmak için kullanılır. Rahatlatıcı ve gerginlik alıcıdır.

Kedi otu
Kas spazmları ile ilgili tüm şikayetlerde yüzyıllardır kullanılır. Özellikle boyun tutulmalarında çok etkilidir.

Kedi nanesi
Kedi nanesi aslında bir nane türüdür. Asya ve Kuzey Amerika’da yetişir. Yatıştırıcı ve kas gevşeticidir. Eklem ve yumuşak doku yaralanmalarında şişliği alır.

Kırmızı biber
Kas kramp ağrılarını azaltır.


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