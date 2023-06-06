Dünya Bankası Türkiye'ye yönelik tahminlerini değiştirdi

Dünya Bankası, Türk ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini yükseltti. Banka, büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,7'den 3,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 4'ten 4,3'e çıkardı.

Dünya Bankası Türkiye'ye yönelik tahminlerini değiştirdi

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,2'ye yükseltti.

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısını yayımladı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2, gelecek yıl yüzde 4,3 ve 2025'te yüzde 4,1 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası, ocak ayında yayımladığı tahminlerde, Türk ekonomisinin 2023'te yüzde 2,7, 2024'te yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü.

ABD VE EURO BÖLGESİ

Gelişmiş ekonomilerde büyümenin 2022'deki yüzde 2,6 seviyesinden bu yıl yüzde 0,7'ye düşmesinin beklendiğine vurgu yapılan raporda, bu oranın 2024'te yüzde 1,2 ile zayıf kalmaya devam edeceğinin ve 2025'te yüzde 2,2 olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Raporda, gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 1,1 büyümesinin öngörüldüğü ve faiz oranlarındaki keskin artışın devam eden etkisiyle büyümenin 2024'te yüzde 0,8'e gerilemesinin beklendiği kaydedildi. Raporda, ABD ekonomisinin 2025'te ise yüzde 2,3 büyümesinin tahmin edildiği belirtildi.

Dünya Bankası ocak ayındaki tahminlerinde ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 0,5 ve 2024'te yüzde 1,6 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, Euro Bölgesi'nde de para politikasındaki sıkılaşma ve enerji fiyatlarındaki artışların gecikmeli etkisiyle ekonomik büyümenin 2022'de yüzde 3,5'ten 2023'te yüzde 0,4'e gerilemesinin beklendiği belirtildi. Euro Bölgesi ekonomisinin 2024'te yüzde 1,3 ve 2025'te yüzde 2,3 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Bankanın ocak ayındaki tahminlerinde Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2023 için yüzde 0 ve 2024 için yüzde 1,6 olmuştu.

ÇİN EKONOMİSİNİN 2023 BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki büyümenin ise geçen yıl yüzde 3,7'den bu yıl yüzde 4'e çıkmasının beklendiği, bu oranın 2024'te yüzde 3,9 ve 2025'te yüzde 4 olmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6, gelecek yıl 4,6 ve 2025'te 4,4 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Dünya Bankası ocak ayındaki tahminlerinde Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 4,3 ve 2024'te yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.

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