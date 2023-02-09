Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1 milyar 780 milyon dolar deprem desteği

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, dünyadan deprem desteği devam ediyor. Dünya Bankası kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını bildirdi.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve çok önemli hasarlara yol açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntıların ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.