Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye kötü haber

Dünya Bankası, küresel ekonomi için 2023 yılı tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka son raporunda, birçok ülke ve bölge için büyüme tahminlerini düşürdü. Ayrıca ekonomiler için resesyon uyarısı yaptı. Türkiye ekonomisi büyüme tahmini de aşağı çekildi.

SON 30 YILIN EN KÖTÜ DÖNEMİ OLACAK

Dünya Bankası raporunda, küresel gayri safi yurt içi hasılanın bu yıl yüzde 1,7 büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu. Bankanın haziran ayı tahmini bu oranın yaklaşık iki katıydı. Küresel ekonomi rapordaki düzeyde büyürse, son 30 yılın en kötü dönemi gerçekleşmiş olacak. Dünya Bankası Başkanı David Malpass “Kalkınmanın karşı karşıya olduğu kriz yoğunlaşıyor” değerlendirmesini yaptı.

GEREKÇE RÜSYA'NIN UKRAYNA İŞGALİ

Dünya Bankası, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve yatırımlardaki düşüşü aşağı yönlü revizyona gerekçe olarak sundu.

Banka, Türkiye için 2023 yılı büyüme tahminini ise 0,5 puan düşürerek yüzde 2,7'ye çekti. 2024 yılı tahmini değişmeyerek yüzde 4'te kaldı.

TÜRKİYE EYLÜL AYINDA DÜNYA BANKASI'NDAN KREDİ ALMIŞTI

Dünya Bankası, iklim ve doğal tehlikelere dayanıklı konutlar ile altyapıya erişimi artırmak amacıyla Türkiye'ye sağlanacak 512,2 milyon dolarlık krediyi onayladı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, söz konusu finansmanın İklime ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi için sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nun ülkenin ekonomik kalkınmasını destekleme ve insanların hayatlarını koruma hedefi doğrultusunda iklim ve doğal tehlikelere dayanıklı konutlar ile altyapıya erişimi artırmak amacıyla Türkiye'ye sağlanacak 512,2 milyon dolar tutarındaki finansmanı onayladığı bildirildi.