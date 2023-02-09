Türkiye'de milyonlar kazanıyorlar. Starbucks'a ve Netflix'e deprem tepkisi

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu.

Depremin ilk anlarından bu yana birçok marka, maddi veya manevi yardım yaparak destek olurken Starbucks ve Netflix'in sessiz kalması sosyal medya kullanıcılarını tepkisine sebep oldu.

Birçok firma sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Türkiye’ye geçmiş olmuş dileyerek, depremde hayatını kaybedenlere de başsağlığı diledi.

STARBUCKS VE NETFLIX’TEN SES YOK

Türkiye’de yüzlerce şubesi olan ünlü kahve zinciri Starbucks ve yine Türkiye’de binlerce abonesi bulunan dijital yayın platformu Netflix depremin olduğu ilk günden bu yana hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

EMRE TİLEV’DEN TEPKİ

Spor Spikeri Emre Tilev yaptığı paylaşımda “1 ay sonra her şey normale döndüğünde gelip sizden kahve alırsak, dizi-film derdine düşersek bize de yazıklar olsun. Türkiye’de yüzlerce şubeniz milyonlarca aboneniz var, kazandığınız paranın haddi hesabı yok. Bırakın yardımı, bir taziye mesajını bile çok gördünüz. Sessizliğe gömülenler arasında siz de vardınız. Unutmayacağım. Siz de unutmayın.” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA

Starbucks Türkiye tepkiler üzerine bugün akşam üzeri bir açıklama yayınladı.

Açıklamada “Starbucks Türkiye olarak bu zor günlerde; Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeki yöneticilerimizle irtibat halindeyiz ve yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Arama kurtarma alanlarında, yurt genelinde afet koordinasyon merkezlerinde yapılan gönüllü destek çalışmalarında ve bölgeye ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerine yol mağazalarımızda güvenlik kuralları çerçevesinde ikram sağlıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Felakette hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Netflix Türkiye ise yine akşamüzeri yayınladığı mesajda “Ülkemizde yaşanan felaketin sebep olduğu derin üzüntüyü ve acıyı paylaşıyor, ilk andan itibaren destek için ekip olarak çalışıyoruz.

Tüm enerjimizi afet bölgelerine ulaştırılacak yardımlar için kullanıyoruz. Şu ana kadar 6 milyon TL tutarındaki bağışı sektördeki partnerlerimiz aracılığıyla yardım kuruluşlarına ulaştırdık.

Buna ek olarak tüm dünyadaki çalışanlarımızın kişisel bağışlarına da şirketimiz, iki katını daha ekleyerek destek olmaya devam ediyor.

Daha yolun çok başındayız. Birlikte bu büyük afetin yaralarını sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.” denildi.