Dünya Bankasından Ukrayna için 760 milyon dolarlık ek hibe

Bankadan tarafından yapılan açıklamada, 760 milyon dolarlık bağış desteğinin Ukrayna'nın ulusal ve bölgesel düzeyde kritik hükümet hizmetlerini sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirileceği vurgulandı.

Gelen açıklamada, bu hibenin öğretmenler, ilk müdahale ekipleri ve acil servis personeline maaş desteğinin yanı sıra ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve yaşlılara sosyal yardım sağlamaya devam eden proje kapsamında altıncı ek finansman olduğu vurgulandı.

Dünya Bankasının bugüne kadar harekete geçirdiği desteğin 15 milyondan fazla Ukraynalıya ulaşan temel hizmetlerin sağlamasına imkan verdiği belirtilen açıklamada, ilgili projenin Ukrayna Yardım, İyileştirme, Yeniden Yapılanma ve Reform Güven Fonu dahil, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, İzlanda, Endonezya, İrlanda, Finlandiya, Almanya, Japonya, Hollanda, Norveç, Letonya, Litvanya, İspanya, İsveç, İsviçre, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD'den gelen katkılarla desteklendiği vurgulandı.

Gelen açıklamada, bugünkü hibeyle beraber Dünya Bankası Grubunun Ukrayna halkını desteklemek amaçlı yaklaşık 42 milyar dolarlık acil durum finansmanını harekete geçirdiği aktarıldı.