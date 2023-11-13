Dünya bu maçı konuşuyor. Devre arası stadı yaktılar!

İsveç'te şampiyonluk son maça kaldı. Malmö ile Elfsborg arasındaki nefes kesen kapışmada çıkan olaylar ve kutlamalar çılgıncaydı.

Çağlar Bülent Sansar KAYNAK: Haber Merkezi
Dünya bu maçı konuşuyor. Devre arası stadı yaktılar!

İsveç Allsvenskan Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak bir şampiyonluk maçı oynandı.

Altın final adı verilen mücadele; 64 puanlı lider Elfsborg ile 61 puanlı Malmö arasındaydı. Kazananın şampiyonluğa ulaşacağı kapışmada Malmö konuk ettiği Elfsbor'u 1-0'lık skorla yendi, +2 averajla şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı ve sonunda yaşananlar hafızalara kazındı. İlk 45 dakika 0-0 sona erdi. Ev sahibi Malmö taraftarları ikinci yarı öncesi meşaleleri yaktı, statta yangın çıktı.

f-xad3zx0aal1rk.jpegOyuncular sahayı terk etti, itfaiye geldi. Yangının söndürülmesi ve çıkan olayların yatışmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra maç tekrar başladı. 57. dakikada penaltıdan ağları havalandıran Isaac Thelin'in golüyle Malmö 1-0'lık galibiyete ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.


Son düdüğün çalmasıyla beraber Malmö taraftarları sahaya akın etti. Şampiyonluğu kutlayan İsveçli taraftarlar, izdihama neden oldu.

Malmö 4 yılda 3 şampiyonluk aldı
Geriden gelerek son hafta şampiyonluğu yakalayan Malmö, son dört yıldaki 3. şampiyonluğuna ulaştı. İsveç ekibi elde ettiği şampiyonlukla, gelecek sezon yeni formatıyla düzenlenecek Şampiyonlar Ligi'nde ön elemelerde mücadele etmeye hak kazandı.

Elfsborg 2 haftada şampiyonluğu kaybetti
Ligde son iki haftaya lider giren Elfsborg, avantajını koruyamadı ve şampiyonluktan oldu. Öncek evinde Degerlos ile 2-2 berabere kalan İsveç ekibi, son maçta da Malmö'ye 1-0 mağlup oldu.

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