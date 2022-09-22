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  • Bakan Bekir Bozdağ'ın danışmanı bakana soru sorulmasını engellemişti. Dünya bunu konuşuyor. İşte elden ele dolaşan görün

Bakan Bekir Bozdağ'ın danışmanı bakana soru sorulmasını engellemişti. Dünya bunu konuşuyor. İşte elden ele dolaşan görüntüler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın basın danışmanı Bilal Çetin, bakana soru sormak için istinaf değerlendirme toplantısına katılan Fox TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu'na, "Soru sormayın, FOX TV’yi almayacaktım" dedi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:38
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Dünya bunu konuşuyor. İşte elden ele dolaşan görüntüler. Bekir Bozdağ'ın basın danışmanı Bilal Çetin, bakana soru sorulmasını böyle engellemişti

Bakan Bekir Bozdağ'ın danışmanı bakana soru sorulmasını engellemişti. Dünya bunu konuşuyor. İşte elden ele dolaşan görüntüler
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FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu, Ankara'da düzenlenen "6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı"na katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasını izlemek ve soru sormak istedi. Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin, salonda bulunan Karacaoğlu’nun soru sormamasını istedi.

Bozdağ'ın basın danışmanı Bilal Çetin, FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu'nun yanına giderek "Hanımefendi bak, rica ediyorum. Soru sormayın, bak rica ediyorum" dedi. 

Çetin, şöyle devam etti: “Hanımefendi bakın rica ediyorum soru sormayın, bakın rica ediyorum. Normalde ben sizi buraya almayacaktım. FOX TV’yi almayacaktım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi’nin şeyi var. Rica ediyorum soru sormayın” ifadelerini kullandı.

Çetin’in bu sözleri gündem olurken toplantı sonrası Bozdağ, gazetecilerin bulunduğu kapıdan değil farklı bir kapıdan çıkarıldı.

 

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Coşkun
22.09.2022 12:21
Soruyu cevaplamaktan bile korkuyorlar. Çünkü gerçek soruyu fox sorabiliyor digerler sadece yalakalik yapıyor  
 
Z
22.09.2022 12:17
(Basri) Benim düşüncem üye bile değilsin.  
 
Basri
22.09.2022 11:45
Turkiyeyi dünyaya rezil ettiler yeter artik. AKP üyesiyim bugunden tezi yok isyifa ediyorum. Yeter artik bu kepazeliklere son verme zamanına geç bile kaldim. Hrkez hakkını helal etsin.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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