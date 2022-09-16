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  • Turhan Çömez ifşa etti. Bekir Bozdağ’dan kandırıldık itirafı. Finlandiya da İsveç de tek bir kişi iade etmedi!

Turhan Çömez ifşa etti. Bekir Bozdağ’dan kandırıldık itirafı. Finlandiya da İsveç de tek bir kişi iade etmedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “Finlandiya da, İsveç’te bize şu ana kadar tek bir iadesini istediğimiz kişiyi iade etmediler.” sözlerini paylaşarak Bozdağ’a sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 21:25
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Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez ifşa etti. Bakan Bekir Bozdağ’dan kandırıldık itirafı

Turhan Çömez ifşa etti. Bekir Bozdağ’dan kandırıldık itirafı. Finlandiya da İsveç de tek bir kişi iade etmedi!
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Finlandiya ve İsveç’in  NATO üyeliği için Türkiye ile yaptıkları üçlü anlaşmaya uymadıklarını açıkladı.

NTV yayınında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; “Finlandiya da, İsveç te ellerindeki dosyalar iade için yeterli olduğu halde, bize şu ana kadar tek bir iadesini istediğimiz kişiyi iade etmediler.” İfadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ’ın bu sözlerine Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez’den sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çömez Bozdağ’ın sözlerini paylaşarak; “Etmezler demedik mi @bybekirbozdag? Kandırılmaya ve kandırıldık diyerek kandırmaya doymadınız.” İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar:

Ne olmuştu?

Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise veto kararı almıştı. Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu durum, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde çözülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalanan Üçlü Muhtıra’da, müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve işbirliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuşlardı.

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Zeki zengin
16.09.2022 22:09
Garanti almadan imzamı mı attınız  
 
Catal
16.09.2022 22:03
Milletler arası ilişkiler öyle ülkede yaptığınız gibi ben yaptım oldu ile yürümez. Mütekabiliyet ve karşılıklı yazılı anlaşmalar ile işler yürütülür. Lafla peynir gemisi yürümez.  
 
Abbas
16.09.2022 21:53
İade edeceğini mi sanmıştınız ???  
 
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