Erol Bulut'tan transfer ve Beşiktaş açıklaması

Erol Bulut, şu ifadeleri kullandı: "Antrenmanlar kamp döneminde biraz ağır geçiyor, hem Gaziantep'te hem de burada ağır çalıştık. Antalya'da 2 maç oynadık, 1 maçımız daha olacak çarşamba günü. Futbolcuları gerçekten tebrik ediyorum. İsteklerimizi sahaya en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyorlar. İstekliler, arzulular. Bu isteklerini maçlara da çok iyi şekilde yansıttılar, ilk maç El Batin'e, sonrasında daha önemli Konyaspor'a karşı. Sonucu bizi umutlandırıyor, sevindiriyor.

Lig zorlu geçecek. Nedeni de 3 günde bir maç olması. Onun üzerine kupa maçları da eklenecek. Tabii burada önemli olan, kadro derinliği olan takımlar daha iyi faydalanacak bu durumdan. Bizim kadromuza baktığınıza şu an birkaç eksiğimiz var. İnşallah 8 Ocak'a kadar çalışmalarımızı yapıyoruz. Transfer dönemi geldiğinde görüşmeleri sportif direktörümüz Adnan Erkan sürdürecek. İstediğimiz futbolcuları inşallah Ocak ayında aramıza katabilirsek, bir seviye daha üste çıkmaya çalışacağız. 3 futbolcuyu ekibe katmayı düşünüyoruz.

3 futbolcu almamızın gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü alternatif yok. Şu an sadece hücum hattında Joao var, Tomas biliyorsunuz aramızdan ayrıldı. Sadece 2-3 futbolcunun üzerine oyunu yıkmak doğru değil. Daha iyi dağılması lazım. Sadece o futbolcular gol atarsa maç kazanacağız, onları kurtarırsak maçı kurtaracağız gibi olmaması lazım. Futbol takım oyunu ve bize bütün oyuncularımız lazım.

Ligde zorlu bir fikstürümüz var. Zaten sezona başladığımızda zor bir fikstürümüz vardı. Orada iyi bir gidişat gösterdik ve 4 maçta 10 puan aldık. Tabii şu an önemli olan önümüzdeki kupa maçı Boluspor'a karşı. Onları ciddiye alacağız ama ondan daha ciddi olan lig de var. Beşiktaş ile başlayacağız. Zorlu bir maç ve büyük bir takım. Futbolcular en azından büyük maçlara daha konsantre olarak kendilerini vermeye çalışıyorlar. Öyle bir başlangıcın iyi olacağını düşünüyorum."