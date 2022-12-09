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Brezilya Hırvatistan'a 90 dakikada diş geçiremedi

Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belirleniyor.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 19:56
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Dünya Kupası çeyrek finalde Hırvatistan Brezilya maçı uzatmalara gitti

Brezilya Hırvatistan'a 90 dakikada diş geçiremedi
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Dünya Kupası çeyrek finalinde favorilerden Brezilya, Hırvatistan'a 90 dakikalık sürede diş geçiremedi.

Maç boyunda rakibine oranla üstün oynayan sambacılar, zaman zaman gol pozisyonlarına girselerde Hırvatistan'ın başarılı kalecisi Livakovic'i geçemediler.

Neymar, Paqueta, Richarlison'un çabalarına karşılık gününde olan Livakovic, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın normal süresi golsüz bitince uzatma dakikalarına geçildi.

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