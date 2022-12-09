Dünya Kupası'nda Hırvatistan-Brezilya maçı penaltılara gitti.
Maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. Uzatmalarda ise 2 gol geldi. Brezilya'da 105+1'de Neymar maçın ilk golünü atarken, Hırvatistan'da 117'de Petkovic maça dengeyi getirdi.
120 dakika 1-1 tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.
Yarı finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.
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