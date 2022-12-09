Ne yaptın Neymar? Yok böyle bir gol

Dünya Kupası çeyrek finalinde uzatmaların ilk yarısının uzatma anında sahneye Neymar çıktı.
Brezilya'nın yıldızı Neymar, uzatmaların ilk yarısının uzatma anında Rodrigo ile girdiği paslaşmanın ardından ceza alanında kaleciyi de geçip, topu tavana astı: 1-0
Uzatmaların ilk yarısı 1-0 tamamlandı.
İkinci yarıda ise bastıran Hırvatlar 117. dakikada Petkovic'le beraberliği sağladı.
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