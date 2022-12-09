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Ne yaptın Neymar? Yok böyle bir gol

Brezilya ile Hırvatistan arasında normal süre golsüz bitmiş ve uzatmalara geçilmişti.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 20:20
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Yok böyle bir gol. Ne yaptın Neymar

Ne yaptın Neymar? Yok böyle bir gol
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Dünya Kupası çeyrek finalinde uzatmaların ilk yarısının uzatma anında sahneye Neymar çıktı.

Brezilya'nın yıldızı Neymar, uzatmaların ilk yarısının uzatma anında Rodrigo ile girdiği paslaşmanın ardından ceza alanında kaleciyi de geçip, topu tavana astı: 1-0 

Uzatmaların ilk yarısı 1-0 tamamlandı.

İkinci yarıda ise bastıran Hırvatlar 117. dakikada Petkovic'le beraberliği sağladı.

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