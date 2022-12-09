Brezilya ağlıyor. Neymar'ın gözyaşları

Dünya Kupası çeyrek finali büyük bir sürprizle başladı. Kupanın favorilerinden Brezilya, Hırvatistan'a elendi ve turnuvaya veda etti.

90 dakikası 0-0 biten mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda 1-1 olan maçta beraberlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Hırvatistan kalecisi Livakovic'in devleştiği penaltılarda Hırvatistan, Brezilya'yı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonucun ardından Brezilyalı futbolcular ve taraftarlar büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Brezilya adına maçın tek golünü atan Neymar maç sonu ağladı.