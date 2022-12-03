Katar'da 100 yıllık yasak olan formayla oynadı

Brezilya milli takımında düne kadar bu numaralı formayı kullanan olmamıştı.

Yılların yasağı Kamerun maçında delindi.

Teknik Direktör Tite, yedek oyunculara bir şans verme adına 24 numaralı Gleison Bremer'e ilk onbirde görev verdi.

Böylece neredeyse bir asırdır yasak olan numara Juventus'un Brezilyalı stoperi Bremer tarafından giyildi.

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