Fransa iptal olan golünü istiyor

Fransa Futbol Federasyonu dün gece Tunus’a yenildikleri maçta Antoine Griezmann'ın attığı golün VAR tarafından iptal edilmesinin teknik bir daha olduğunu ileri sürerek, FIFA ‘ya başvurdu.

Fransızlar ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol pozisyonunda topun Tunuslu bir defans oyuncusundan Griezmann’a geldiğini, bu nedenle golün geçerli olduğunu ileri sürdüler.

Oyun Kuralları, yanlış bir incelemenin bir maçın tekrarını gerektirmiyor. Ancak, inceleme sonunda Fransız tarafının itirazı haklı bulunursa maçın skorunu 1-1 olarak değiştirilebiliyor.

Bakalım FİFA ne karar verecek?