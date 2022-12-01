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Fransa iptal olan golünü istiyor

Fransa, Tunus'a yenildikleri maçta iptal olan golün peşine düştü.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 13:32
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Dünya Kupası'nda Tunus'a atılan gol iptal olunca Fransa FIFA'ya başvurdu

Fransa iptal olan golünü istiyor
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Fransa Futbol Federasyonu dün gece  Tunus’a yenildikleri maçta  Antoine Griezmann'ın attığı golün VAR tarafından iptal edilmesinin teknik bir daha olduğunu ileri sürerek, FIFA ‘ya başvurdu.

Fransızlar ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol pozisyonunda topun Tunuslu bir defans oyuncusundan  Griezmann’a geldiğini, bu nedenle golün geçerli olduğunu ileri sürdüler.

Oyun Kuralları, yanlış bir incelemenin bir maçın tekrarını gerektirmiyor. Ancak, inceleme sonunda Fransız tarafının itirazı haklı bulunursa maçın skorunu 1-1 olarak değiştirilebiliyor.

Bakalım FİFA ne karar verecek?

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