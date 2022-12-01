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İngiltere'de sürpriz ayrılık

Dünya Kupası'nda İngilitere'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 12:00
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İngiltere Milli Takımı'nda Ben White takımdan ayrıldı

İngiltere'de sürpriz ayrılık
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İngiltere Milli Takımı'dan Ben White, "kişisel nedenleri" gerekçe göstererek Katar'dan ayrılıp, eve döndü.

Arsenal savunma oyuncusunun turnuvanın geri kalanında kadroya dönmesi beklenmiyor.

25 yaşındaki oyuncu, Gunners ile sezona etkileyici bir başlangıç ​​yaptıktan sonra Gareth Southgate'in Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosuna dahil edilmişti.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Oyuncunun mahremiyetine şu anda saygı gösterilmesini istiyoruz." 

Kurallara göre İngiltere Dünya Kupası'nın bu aşamasında oyuncu değişikliği yapamıyor.

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