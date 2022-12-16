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Dünya Kupası'nın Filipinli duvar ressamı Conjusta: Süperstar gibiyim

Filipinli duvar ressamı Michael Conjusta, Dünya Kupası statları Al Bayt, Lusail, Al Janoub ve Al Thumama'nın duvarlarına çizdiği göz alıcı duvar resimleriyle dünyanın dört bir yanından hayranlarını etkiledi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:03
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Dünya Kupası'nın ressamından ilginç çalışma

Dünya Kupası'nın Filipinli duvar ressamı Conjusta: Süperstar gibiyim
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Ressam, “Şimdiye kadar 21 duvar resmi yaptım, sonuncusu 18 Aralık Katar Milli Günü'nde ve Corniche bölgesinde bir tane yapmakla görevlendirildim.

Sanat ve kültür kutlamalarına katkıda bulunmaktan gerçekten keyif alıyorum, özellikle de insanlar çalışmalarımı övdüklerinde ve bir selfie istediklerinde.

Kendimi bir süperstar gibi hissediyorum!

Her zaman yeni insanlarla tanışmak ve yeni arkadaşlar edinmek için can atıyorum" dedi.

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