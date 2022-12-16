Dünya Kupası'nın Filipinli duvar ressamı Conjusta: Süperstar gibiyim

Ressam, “Şimdiye kadar 21 duvar resmi yaptım, sonuncusu 18 Aralık Katar Milli Günü'nde ve Corniche bölgesinde bir tane yapmakla görevlendirildim.

Sanat ve kültür kutlamalarına katkıda bulunmaktan gerçekten keyif alıyorum, özellikle de insanlar çalışmalarımı övdüklerinde ve bir selfie istediklerinde.

Kendimi bir süperstar gibi hissediyorum!

Her zaman yeni insanlarla tanışmak ve yeni arkadaşlar edinmek için can atıyorum" dedi.