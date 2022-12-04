Dünya Madenciler Günü kutlu olsun. Bilerek ihmalle madencileri şehit ettirenlerin sülalesi gün yüzü görmesin

Tüm dünyada her sene 4 Aralık'ta Dünya Madenciler Günü kutlanıyor. Dünya Madenciler Günü'nün neden ve nasıl ortaya çıktığı ise merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Ülkemiz de ne yazık ki ölümlü maden kazalarının sıklıkla yaşandığı bir ülkelerden biri konumunda. Son olarak Amasra'da yaşanan maden kazasında 42 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Bu sebeple Dünya Madenciler Günü, madenciler tarafından ancak buruk bir sevinçle kutlanabiliyor.

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NEDİR?

Mitolojik anlatıya göre; 4 Aralık tarihi Roma İmparatorluğu zamanında babasının gazabından kaçarak, madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan ve bu madenciler tarafından korunarak daha sonra azize kabul edilen Santa Barbara'ya atfedilmiş bir gündür. Olayın İzmit'te yaşanmış olması ve efsanenin geçtiği mekanların Anadolu olmasının Türkiye açısından ayrı bir önemi vardır.

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Madencilerin koruyucu azizesi olarak kabul edilen Santa Barbara'nın 4 Aralık tarihinde bu mağaraya yerleşmesi ve mağarada çalışmakta olan madencileri koruyor olmasına inanılması, önce Anadolu'da daha sonrada Avrupa ve tüm dünyada "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanılmasına neden olmuştur.

TÜRKİYE'DE MADEN KAZALARI

Türkiye’deki maden işçileri, Dünya Madenciler Günü’nü iş kazaları ve iş cinayetleri riskiyle karşılıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin 15 Ekim’de yayınladığı verilere göre gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle AKP’li yıllarda en az 1989 maden işçisi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu ölümlerin büyük bir kısmı özel ocaklarda meydana gelirken, madenci ölümleriyle ilgili açılan davalarda ise sorumlulara ödül gibi cezalar verildiğini, kamu sorumlularının ise yargılanmadığını ortaya koyuyor.

• 2011 yılında Maraş’ın Afşin ilçesindeki termik santralin Çöllolar sahasında meydana gelen toprak kayması sonrası 11 işçinin ölümüyle ilgili yargılanan Park Teknik AŞ ile EÜAŞ yöneticisi 23 kişiden 4’ü, 4’er yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, daha sonra hapis cezasını 91 bin 200’er lira paraya çevirdi ve bunun da 24 ay taksitle ödenmesine karar verildi. 9 işçinin cenazelerine ise ulaşılamadı.

• 2014 yılında meydana gelen 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Katliamı’nda “Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma” suçlamasıyla yargılanan Can Gürkan’a 20 yıl hapis cezası verildi. Kararı Çöllolar’ı para cezasıyla kapatan hakim verdi. Şu an davada tutuklu kimse bulunmuyor.

• 2014 yılında Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamı, Türkiye’nin toplu iş cinayetlerinden biri olarak hafızalarda iz bıraktı. Katliam sonrası açılan davada, sanıklara 3 yıl 1 ay ile 21 yıl arasında hapis cezası verildi.

• 2017 yılında Şırnak’ta kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 8 işçi yaşamını yitirdi.

• 14 Ekim 2022’de Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamada 42 işçi hayatını kaybetti.