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Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan korona açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Covid-19’un hala küresel bir acil durum olmaya devam ettiğini ifade etmesi korkuttu.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 09:12
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Korona hala küresel bir acil durum olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan korona açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan korona açıklaması
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 30 Ocak 2020’de Covid-19’un Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu ilan edilmesinden bu yana hala küresel bir acil durum olmaya devam ettiğini dile getirdi.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "Halkın algısı dünyanın bazı bölgelerinde pandeminin sona erdiği yönünde olsa da, dünya nüfusunun sağlığını olumsuz ve güçlü bir şekilde etkilemeye devam eden bir halk sağlığı olayı olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yaptığı açıklamada, "Bu salgın bizi daha önce şaşırttı ve yine yapabilir" sözlerini kullandı.

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