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Süper Kovid mi geliyor. ABD'de tartışma yaratan iddia

ABD'nin Boston Üniversitesi'nin yüzde 80 ölümcül bir "Süper Kovid" yarattığı öne sürüldü...

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 17:49
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ABD'de tartışma yaratan iddia. Süper Kovid mi geliyor

Süper Kovid mi geliyor. ABD'de tartışma yaratan iddia
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AA'da yer alan habere göre, Biyoloji alanında bilimsel çalışmaların yer aldığı biorxiv.org sitesinde yayınlanan çalışmada, Boston Üniversitesi bilim insanlarının Kovid-19’un Omicron varyantı ile orijinal Wuhan türünü birleştirdiği öne sürüldü.

"Süper Kovid" olarak tanımlanan yeni melez türün fareler üzerindeki deneylerde yüzde 80 ölümcül olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İlgili araştırmaya ilişkin bilim dünyasından "ABD Üniversitesi ateşle oynuyor" eleştirileri gelirken laboratuvar ortamında oluşturulan daha tehlikeli potansiyel salgından kaçınmak için benzeri çalışmaların yasaklanması veya gözetiminin güçlendirilmesi uyarısı yapıldı.

- "Raporun mesajını sansasyonel hale getirdiler"

Özellikle ABD dışındaki medyada yankı bulan haberler üzerine Boston Üniversitesi, yazılı bir açıklama yaparak bilimsel çalışmadan çıkarılan sonuçların "yanlış ve isabetsiz" yansıtıldığını savundu.

Üniversitenin sitesinde yayımlanan açıklamada, çalışmanın yapıldığı laboratuvarın direktörü Ronald B. Corley, haberlerde makalenin özetinden bağlam dışı bir satırın alınarak "yüzde 80 ölüm oranına sahip ölümcül bir Kovid türü" şeklinde yanıltıcı iddiaların dile getirildiğini öne sürdü.

Corley, "Raporun mesajını sansasyonel hale getirdiler, çalışmanın amacını ve sonucunu tamamıyla yanlış ve isabetsiz sunuyorlar. Öncelikle, bu araştırma Kovid-19 virüs türünü geliştirmedi veya daha tehlikeli hale getirmedi. Aslında bu araştırma virüsün çoğalmasını daha az tehlikeli hale getirdi." ifadesine yer verdi.

Çalışmada, SARS-CoV-2 Omicron varyantı (BA.1) üzerindeki sivri proteinleri incelemek için yola çıkıldığı, araştırmacıların, varyantı orijinal virüs Wuhan türü ile karşılaştırmakla ilgilendikleri bildirildi.

Üniversitenin açıklamasında ayrıca, söz konusu araştırmanın, bilim insanlarının yanı sıra yerel topluluk üyelerinden oluşan Kurumsal Biyogüvenlik Komitesi (IBC) ve Boston Halk Sağlığı Komisyonunca incelenip onaylandığının altı çizildi.

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Didem Gürel
19.10.2022 19:30
Tecrübelendik : Süperoğlu süperler de gelse herşey yaklaşmamak, maske takmak, el yıkamak, eşya ve elbise havalandırmakla ilgili. Korunan kesinlikle hastalanmaz. Aşı bazılarında kalp yapıyor dikkat.  
 
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