11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • ABD'den Koronavirüs aşısıyla ilgili şok rapor: Ölümler yüzde 84 arttı!

ABD'den Koronavirüs aşısıyla ilgili şok rapor: Ölümler yüzde 84 arttı!

ABD'de yapılan bir araştırma mRNA teknolojisiyle geliştirilen koronavirüs aşısının, 18-39 yaş arası erkeklerde kalp sorunları ve kalp krizine bağlı ölümleri arttırdığını ortaya koydu. Artış oranı ürküttü.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 09:41
Takip Et

Koronavirüs aşısıyla ilgili şok rapor: Ölümler yüzde 84 arttı

ABD'den Koronavirüs aşısıyla ilgili şok rapor: Ölümler yüzde 84 arttı!
+
Aa
-

Özellikle Pfizer-Biontech’in mRNA koronavirüs aşılarının, yeterince test yapılmadan piyasaya sürüldüğü iddiaları ortalığı karıştırdı; dünya basınında defalarca gündeme düştü. Aşının, kovid-19 virüsüne karşı bağışıklık kazandırdığı, semptomları hafiflettiği ve hastalığa bağlı ölümleri yüksek oranda azalttığı iddia edildi.

Dünya’da salgınla ilgili gelinen son durum Kovid salgını sona erdi, normalleşme başladı. Kovid yasakları ve maske uygulamaları kaldırıldı; ABD, vatandaşlarına “hatırlatma dozu” olmalarını ve aşıya devam etmelerini önerdi. Dünya çapında da doktorların yaptığı bu önerilere, birçok bilim insanı karşı çıktı. Kovid mRNA aşılarının özellikle genç erkeklerde kalp krizi riskini arttırdığına dair kuvvetli şüphelerin bulunduğunu ifade eden bilim insanları, mRNA aşılarının yan etkilerini araştırmak için çok kapsamlı çalışmalara başladı.

ARTIŞ ORANI YÜZDE 84 İLE ÜRKÜTÜCÜ

Florida Eyaleti Sağlık Kurumu, mRNA kovid aşıları ve bağlı kalp rahatsızlıklarını araştırdı. Kovid mRNA aşıları sebebiyle, 18-39 yaş arası erkeklerde kalp rahatsızlığı ve kalp krizine bağlı ölümlerde yüzde 84 artış yaşandığı anlaşıldı. Öümlerin önemli bir bölümünün aşıdan sonraki 28 gün içinde gerçekleştiği ortaya çıktı. Çalışmada, aşılar sonrası 25 haftalık süreç takip edildi, kalp sağlığı açısından her türlü inceleme yapıldı.

Yapılan çalışmada, şu bilgilere yer verildi:

“Her yaş grubundan erkekte mRNA aşılarına bağlı kalp rahatsızlığı ve kalp krizi sonucu ölümlerde artış gözlemlendi.”

Aşının salgın döneminde gerekli ve faydalı olduğuna dikkat çeken araştırmada, artık aşı uygulamasına gerek olmadığı sonucuna varıldı. Raporda ek olarak şunlara dikkat çekildi:

“Aşının faydaları, salgın döneminde zararından daha çoktu ve aşı uygulaması gerekliydi. Artık salgın bitti, dünya nüfusu koronavirüse karşı bağışıklık kazandı. Aşının zararları, faydasının önüne geçti. Kovid aşılarına ve özellikle mRNA aşılarına gerek kalmamıştır.”

Özellikle kan pıhtısı ve kalbi çevreleyen fibroseröz kesede iltihaplanma gibi rahatsızlığı olan kişilerin, mRNA aşılarından uzak durmaları vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
1
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Motorine bir zam daha geldi
4
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
5
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
6
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
7
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Genç kızı öldürüp cesedini yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı
﻿Genç kızı öldürüp cesedini yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı
﻿Genç kızı öldürüp cesedini yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı
﻿TTB: Sağlıkta şiddet artacak!
﻿TTB: Sağlıkta şiddet artacak!
﻿TTB: Sağlıkta şiddet artacak!
﻿Fransız benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor. Üç rafineri çalışmayınca kuyruklar uzadı
﻿Fransız benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor. Üç rafineri çalışmayınca kuyruklar uzadı
﻿Fransız benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor. Üç rafineri çalışmayınca kuyruklar uzadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.