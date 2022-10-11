ABD'den Koronavirüs aşısıyla ilgili şok rapor: Ölümler yüzde 84 arttı!

Özellikle Pfizer-Biontech’in mRNA koronavirüs aşılarının, yeterince test yapılmadan piyasaya sürüldüğü iddiaları ortalığı karıştırdı; dünya basınında defalarca gündeme düştü. Aşının, kovid-19 virüsüne karşı bağışıklık kazandırdığı, semptomları hafiflettiği ve hastalığa bağlı ölümleri yüksek oranda azalttığı iddia edildi.

Dünya’da salgınla ilgili gelinen son durum Kovid salgını sona erdi, normalleşme başladı. Kovid yasakları ve maske uygulamaları kaldırıldı; ABD, vatandaşlarına “hatırlatma dozu” olmalarını ve aşıya devam etmelerini önerdi. Dünya çapında da doktorların yaptığı bu önerilere, birçok bilim insanı karşı çıktı. Kovid mRNA aşılarının özellikle genç erkeklerde kalp krizi riskini arttırdığına dair kuvvetli şüphelerin bulunduğunu ifade eden bilim insanları, mRNA aşılarının yan etkilerini araştırmak için çok kapsamlı çalışmalara başladı.

ARTIŞ ORANI YÜZDE 84 İLE ÜRKÜTÜCÜ



Florida Eyaleti Sağlık Kurumu, mRNA kovid aşıları ve bağlı kalp rahatsızlıklarını araştırdı. Kovid mRNA aşıları sebebiyle, 18-39 yaş arası erkeklerde kalp rahatsızlığı ve kalp krizine bağlı ölümlerde yüzde 84 artış yaşandığı anlaşıldı. Öümlerin önemli bir bölümünün aşıdan sonraki 28 gün içinde gerçekleştiği ortaya çıktı. Çalışmada, aşılar sonrası 25 haftalık süreç takip edildi, kalp sağlığı açısından her türlü inceleme yapıldı.

Yapılan çalışmada, şu bilgilere yer verildi:



“Her yaş grubundan erkekte mRNA aşılarına bağlı kalp rahatsızlığı ve kalp krizi sonucu ölümlerde artış gözlemlendi.”

Aşının salgın döneminde gerekli ve faydalı olduğuna dikkat çeken araştırmada, artık aşı uygulamasına gerek olmadığı sonucuna varıldı. Raporda ek olarak şunlara dikkat çekildi:

“Aşının faydaları, salgın döneminde zararından daha çoktu ve aşı uygulaması gerekliydi. Artık salgın bitti, dünya nüfusu koronavirüse karşı bağışıklık kazandı. Aşının zararları, faydasının önüne geçti. Kovid aşılarına ve özellikle mRNA aşılarına gerek kalmamıştır.”

Özellikle kan pıhtısı ve kalbi çevreleyen fibroseröz kesede iltihaplanma gibi rahatsızlığı olan kişilerin, mRNA aşılarından uzak durmaları vurgulandı.