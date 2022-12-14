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DSÖ'den, Kovid-19 ile ilgili 2023 temennisi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2023 yılında Kovid-19 salgınının 'küresel acil durum' olmaktan çıkmasını diledi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 21:46
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Dünya Sağlık Örgütü yeni yıla dair kovid-19 açıklamasında bulundu

DSÖ'den, Kovid-19 ile ilgili 2023 temennisi
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Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) muhabirleriyle DSÖ'nün merkezinde bir araya gelen Ghebreyesus, Kovid-19'un gelecekteki durumuna dair soruları cevapladı.

Ghebreyesus, bir yıl önce Kovid-19'un Omicron varyantı etkisini gösterdiğinde haftada 50 bine yakın can kaybı meydana geldiğine işaret ederek, "Son bir hafta yaklaşık 10 bin kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi. Bu yine büyük bir rakam fakat en azından bu noktaya kadar gelebildik." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ üyesi ülkelerin Kovid-19'a karşı daha fazla hayat kurtarmak için yapacak çok şeyi olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Seneye Kovid-19'un artık küresel acil durum olmadığını söyleyebilecek duruma gelmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDE AŞILAMA ORANLARI DÜŞÜK KALDI

Ghebreyesus, virüsün tamamen yok olmayacağını belirterek, "Önemli olan, virüsü nasıl kontrol edeceğimizdir. Tüm ülkeler, dünyanın birçok ülkesinde dolaşımını sürdüren grip ve solunum sinsityal virüsünde olduğu gibi Kovid-19 ile de nasıl mücadele edeceğini öğrenmeli." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadelenin en etkili aracı olan aşının hala düşük gelirli ülkelerde yeterli sayıya ulaşamadığını kaydeden Ghebreyesus, "Düşük gelirli ülkelerde 5 kişiden 1'i aşılanabildi. Kovid-19'un teşhis ve tedavi araçlarına erişim, kabul edilemeyecek şekilde pahalı ve adil değil." dedi. (AA)

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