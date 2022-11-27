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Arjantin Messi'yi mesih yaptı. Dünya süperstarı konuşuyor. "O bizim peygamberimiz"

Dünya Kupası'nda Arjantin'in Meksika'yı 2-0 yenmesinin ardından gündem Lionel Messi oldu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 11:01
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Dünya süperstarı konuşuyor. "O bizim peygamberimiz" Arjantin Messi'yi mesih yaptı

Arjantin Messi'yi mesih yaptı. Dünya süperstarı konuşuyor. ''O bizim peygamberimiz''
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Arjantin'in Meksika'yı 2-0 yenmesinin ardından Bounes Aires'te binlerce taraftar sokaklara çıkarak galibiyeti kutladı.

Arjantinliler, Messi'nin kendileri için bir "kurtarıcı olduğu belirterek, "Mesih Messi" şeklinde tezahürat yaparken, Doha'daki maçta da Mesih'i İsa peygambere benzeten bir pankart açtılar.

DÜNYA MESSİ'Yİ KONUŞUYOR
Yıldız futbolcunun Meksika'ya attığı gol dünya basınında manşetlere oturdu. İşte o başlıklar. 

The Sun(İngiltere): Gazete İngilizce'de Great Of All the Time olan ve İspanyolca'ya çevrildiğinde "Tüm zamanların en iyisi" anlamına gelen GOAT kısaltmasından alıntı yaparak, “GOAT Messi" başlığını attı 

La Gazzeta Dello Sport (İtalya). Messi Dünya Kupası'nda Diego Maradona'yı sekiz golle yakaladı. Arjantin Messi ile yeniden doğdu.

L'Equipe (Fransa): Arjantin, Meksika'ya karşı Lionel Messi ile canlandı. 

New York Times (Amerika Birleşik Devletleri): "Lionel Messi Arjantin'e Meksika'ya karşı çok ihtiyaç duyduğu golü verdi. 

Washington Post (Amerika Birleşik Devletleri):  "Arjantin'in Meksika'yı yenmek için ihtiyacı olan tek şey Lionel Messi'ydi.O da kurtarıcı oldu. 

Marca (İspanya): 
Messi çölde bir çiçek gibi açtı. 
Bild (Almanya) . "Messi, Arjantin'i kurtardı! 

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