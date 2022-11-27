Arjantin, Dünya Kupası ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelede Messi 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Tribünde açılan pankart sosyal medyada gündem oldu.
TANRI VE İNSAN FİGÜRÜNDEN ESİNLENİLDİ
Açılan pankartta Leanardo da Vinci'nin 'Tanrı ve insan' figüründen esinlenildi. Pankartta Maradona, Messi'nin parmağını tutuyor.
Bu pankart ''Messi'nin imdadına Maradona yetişti.'' olarak yorumlandı.
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