Suudi Kral çıldırdı. Arjantin galibiyeti sonrası futbolculara 25 milyonluk araba dağıtıldı

Dünya Kupası'nda Arjantin'i geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan'da çılgın kararlar devam ediyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, galibiyet nedeniyle ülkede resmi tatil kararı almıştı.

CNN'in haberine göre, Arabistan'ın Katar'daki Dünya Kupası'na katılımını yakından takip eden veliaht prensin, Arjantin galibiyetinden çok büyük mutluluk duyduğunu ve futbolcuları diğer maçlara motive etmek için dünyanın en pahalı otomobillerinden Rolls-Royce Phantom hediye edeceği belirtildi.