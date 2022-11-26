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  • Suudi Kral çıldırdı. Arjantin galibiyeti sonrası futbolculara 25 milyonluk araba dağıtıldı

Suudi Kral çıldırdı. Arjantin galibiyeti sonrası futbolculara 25 milyonluk araba dağıtıldı

Suudi Arabistan veliaht prensi Mohamed bin Salman'ın Arjantin'i yenen Milli Takım futbolcularına değeri 1 milyon 200 bin dolar olan birer Rolls-Royce Phantom otomobil hediye edeceği açıklandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 11:10
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Arjantin'i yenen Suudi futbolculara 25 milyonluk araba

Suudi Kral çıldırdı. Arjantin galibiyeti sonrası futbolculara 25 milyonluk araba dağıtıldı
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Dünya Kupası'nda Arjantin'i geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan'da çılgın kararlar devam ediyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, galibiyet nedeniyle ülkede resmi tatil kararı almıştı.

CNN'in haberine göre, Arabistan'ın Katar'daki Dünya Kupası'na katılımını yakından takip eden veliaht prensin, Arjantin galibiyetinden çok büyük mutluluk duyduğunu ve futbolcuları diğer maçlara motive etmek için dünyanın en pahalı otomobillerinden Rolls-Royce Phantom hediye edeceği belirtildi.

 

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