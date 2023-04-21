Dünyaca ünlü ajanstan Kılıçdaroğlu değerlendirmesi: Tabuları yıktı

Dünyaca ünlü AFP, Kılıçdaroğlu’nun "Alevi" başlıklı videosunu değerlendirirken, “Erdoğan’ın rakibi tabuları yıktı” ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü ajanstan Kılıçdaroğlu değerlendirmesi: Tabuları yıktı

Fransa'nın köklü haber ajansı AFP, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı "Alevi" videosunu "Erdoğan'ın rakibi Alevi olduğunu söyleyerek tabuları yıktı" başlığıyla haber yaptı.

AFP'nin değerlendirme haberinde, Kemal Kılıçdaroğlu için "genç seçmenlere gönderdiği video mesajı, çoğunluğu Sünni olan ülkedeki seçmenlerin 14 Mayıs'ta Alevi bir cumhurbaşkanı seçmeye hazır olmadıkları yönündeki dile getirilmeyen endişeyi ele alıyor" denildi.

ERDOĞAN’IN SUÇLAMALARI HATIRLATILDI

Aleviler hakkında "zulümle karşı karşıyalar, ayrımcılık ve ibadethanelerine yapılan saldırılar nedeniyle kimliklerini gizli tutma eğilimindeler" ifadesinde bulunan AFP, Erdoğan'ın daha önce, Alevileri "yeni bir din" icat etmekle suçladığını hatırlattı.

“ERDOĞAN’IN YİRMİ YILLIK İKTİDARINI SONA ERDİRMENİN EŞİĞİNDE”

AFP, "Kılıçdaroğlu, Alevi kimliğini hiçbir zaman gizlemedi ama bu konuda nadiren ayrıntı verdi" ifadesinin ardından "anketler 74 yaşındaki eski devlet memurunun bıçak sırtı oyları kazanmanın ve Erdoğan'ın yirmi yıllık sosyal muhafazakar iktidarını sona erdirmenin eşiğinde olduğunu gösteriyor" dedi.

“İLK KEZ OY KULLANACAK BEŞ MİLYON GENÇ TÜRK”

AFP, videonun ilk kez oy kullanacak olan seçmenlere ulaşabilmek amacıyla Twitter'a yüklendiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasına "İlk oylarını kullanacak sevgili çocuklarım" diyerek başladığını vurgulayan AFP, Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan döneminde büyüyen ve ilk kez oy kullanacak olan beş milyon genç Türk'e" seslendiğini ifade etti.

CEVAP SOYLU’DAN GELDİ

AFP, Kılıçdaroğlu'na cevabın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Bunu neden şimdi söylüyor?" sorusuyla geldiğini ve Soylu'nun "Mağduru oynamaya çalışıyor" dediğini aktardı.

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