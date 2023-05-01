İngiliz The Telegraph gazetesi AKP’nin kalesinden bildirdi: Erdoğan'ın seçmen tabanında çatlaklar

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken, dünya basını da seçimlerin olası sonuçlarını ve bu sonuçların muhtemel etkilerini ele alan haber ve analizler yayınlamaya devam ediyor.

Duvar’ın aktardığına göre, The Telegraph gazetesinden Nataliya Vasilyeva ve Deniz Barış Narlı’nın "Erdoğan'ın seçmen tabanında çatlaklar" başlıklı haberlerinde, Rize'den izlenimlerine yer verdi.

“MUHALEFETİN İLK DEFA GERÇEK BİR ŞANSI VAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayat pahalılığı krizi ve değişim isteği karşısında seçmenler üzerindeki kontrolünün gevşediği' yorumunu yapan The Telegraph, 'Cumhurbaşkanının memleketine hoş geldiniz' yazılı bir afişin gelenleri karşıladığı Rize'nin Erdoğan ve partisi AK Parti için uzun zamandır bir destek tabanı olduğunu hatırlattı.

Gazete, "Ancak, kötüleşen hayat pahalılığı krizi ve Erdoğan'ın yönetiminden duyulan yorgunluk, muhalefete onu göndermek için ilk gerçek şansını vermiş durumda" dedi.

“AKP’YE OY VERMİŞTİM, AMA ARTIK DEĞİŞİM ZAMANI”

Anketlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında gösterdiğini hatırlatan The Telegraph, 'memleketinde bile seçmenlerin Türkiye'nin en uzun süredir iktidarda olan liderinin iktidarda kalıp kalmaması gerektiği konusunda bölünmüş olduğunu' yazdı.

Gazeteye konuşan 60 yaşındaki çay çiftçisi Kemal Sendeniz, "AKP'ye iki sebepten oy verdim. Birincisi altyapıdaki, özellikle de hastanelerdeki gelişmeydi. İkincisi ise Erdoğan'ın bize uluslararası arenada değerli bir yer vermiş olmasıydı... Ama artık değişim zamanı. Artık yeter" ifadelerini kullandı.

“MEVCUT SİSTEM BİZİ DİKTATÖRLÜĞE GÖTÜRÜYOR”

Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 'zorlu bir rekabet' ile karşı karşıya bırakıldığı gözlemini de paylaşan The Telegraph, Millet İttifakı bileşenlerinden Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamollaoğlu'nun kendilerine verdiği demeci de paylaştı: "Mevcut başkanlık sistemi, Türkiye'yi diktatörlüğe götürüyor. En büyük amacımız bunu değiştirmek."

Ülkedeki ekonomik krize de değinen Karamollaoğlu, yaşanan ekonomik sorunların doğrudan Erdoğan'ın olması gerekenden daha uzun süre iktidarda kalmasının bir sonucu olduğunu belirtti. Karamollaoğlu, "Ekonomi çöküyor. Dış borç, 450 milyar dolar ve asgari ücret açlık sınırının altında. Tüm bunlar, AKP'nin son 21 yılda yaptıklarını gösteriyor" dedi.

“YOLLAR VE HASTANELER YETMEZ”

Son olarak genç seçmenler ile ilgili gözlemlerine de değinen The Telegraph, 'Erdoğan'ın memleketindeki gençler arasında bile çok az heves olduğunu' yazdı. Gazeteye konuşan ve ailesinin AKP'nin 'yılmaz destekçileri' olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Beyza isimli öğretmen, kendisinin bu seçimlerde Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyledi.

Gazeteye konuşan başka bir genç kadın ise "Ne kadar uzun süre iktidarda kalırsa, ekonomi o kadar kötüye gidiyor ve özgürlükler o kadar azalıyor. Yollar ve hastaneler yetmez" dedi.