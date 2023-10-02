Dünyaca ünlü dev market zinciri iflasını istedi. 5000 çalışanı var

Real GmbH, cuma sabahı Mönchengladbach bölge mahkemesinde iflas başvurusunda bulundu. Real'in yaklaşık 5.000 çalışanı bulunan 62 hipermarketine ne olacağı henüz belli değil. Ancak rakiplerine satılabileceği iddia ediliyor.

Dünyaca ünlü dev market zinciri iflasını istedi. 5000 çalışanı var

Artı49'da yer alan bilgilere göre, dünyaca ünlü market zinciri Real GmbH, cuma sabahı Mönchengladbach bölge mahkemesinde iflas başvurusunda bulundu.

Eski ana şirket Metro, finansal yatırımcı SCP'nin 2019'da devralınmasına kadar hipermarket zincirini yıllarca yeniledi. SCP'nin Metro'dan devraldığı yaklaşık 270 mağazanın çok sayıda şubesi kapatılarak rakiplere satıldı.

Frankfurtlu avukat ve girişimci Sven Tischendorf ve aile ofisi, 2022 yazında devraldı. Aslında yeni bir başlangıcın gidişatını o belirledi: pazarlar "Mein Real" olarak yeniden adlandırıldı ve eski reklam sloganı "Bir kez orada. “Her şey orada.” tekrar ortaya çıktı.

Ancak daha sonra şirket Nisan 2023'te SCP'ye geri devredildi. O zamanlar Real'in büyük mali zorluklar yaşadığına dair spekülasyonlar vardı.

Real'in yaklaşık 5.000 çalışanı bulunan 62 hipermarketine ne olacağı henüz belli değil. Gelen haberlere göre, artık pazarların muhtemelen rakiplere satılması yönünde girişimlerde bulunulması bekleniyor.

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