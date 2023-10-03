Türkiye'nin 2 peynir devi iflasın pençesinde. Binlerce kişinin ekmek teknesiydi

Türkiye'nin süt ve süt ürünleri üretimi yapan iki büyük firması konkordato talep etti. Konya’nın en eski süt ve süt ürünleri firması Damsa Süt AŞ ile İstanbul merkezli Mera Süt Ürünleri AŞ bu doğrultuda mahkemeye başvurdu.

Türkiye'nin 2 peynir devi iflasın pençesinde. Binlerce kişinin ekmek teknesiydi

Milli Gazete'nin haberine göre, ekonomik sıkıntılar dev firmaları iflas eşiğine sürüklemeye devam ediyor.
30 yılı aşkın geçmişi olan Konya merkezli süt ve süt ürünleri üreten Damsa Süt ve Süt Ürünleri San. Tic. AŞ ekonomik sıkıntıları aşamayınca mahkemeye başvuru yaparak konkordato talep etti.

Mahkeme, şirkete yönelik tedbir kararı alarak konkordato komiseri atanmasına karar verdi. Damsa Süt, Akbel markası ile ürünlerini piyasaya sürüyordu.

Damsa Süt A.Ş’nin konkordato başvuru sonrası Konya Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirkete yönelik geçici mühlet kararı alındı. Böylece mahkeme, şirketi hacizlere karşı koruma imkânı veren tedbir kararı vermiş oldu.

Bu kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de konkordato komiseri ataması yaptı. Mahkeme, hazırlanacak konkordato komiseri heyeti raporu sonrası iflas edip etmeyeceğine dair nihai kararını verecek.

Ekonomik sıkıntılar yaşayan bir diğer şirket ise İstanbul merkezli Mera Süt Ürünleri San. A.Ş. oldu. Şirket, konkordato talebinde bulundu. Yalova 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, şirkete yönelik tedbir kararı verildi.

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