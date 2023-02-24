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Kristen Bell'den depremzedelere destek çağrısı

ABD'li oyuncu Kristen Bell, 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için yardım çağrısı yaptı. Ünlü oyuncu, "Türkiye'de yaşanan felakete, nasıl yardım edebilirim diyorsanız; kadınları destekleyen fonumuza katkıda bulunabilirsiniz. Yardımlarınız, depremzedelere yardımcı olacak" dedi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 16:44
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ABD'li oyuncu Kristen Bell'den depremzedeler için bağış çağrısı

Kristen Bell'den depremzedelere destek çağrısı
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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, 43 binden fazla vatandaşımızın yaşamını yitirmesine neden oldu.  

Depremlerin ardından Türkiye'ye dünyadan yardım yağarken ünlü isimler de depremzedeler için kolları sıvadı. Bu isimlerden biri de ABD'li oyuncu Kristen Bell oldu. Türkiye'deki yıkıcı depremlere kayıtsız kalmayan Bell, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile takipçilerinden depremzedeler için yardım istedi.

Paylaşımıyla tüm dünyaya seslenen Kristen Bell, "Türkiye'de yaşanan felakete, nasıl yardım edebilirim diyorsanız; kadınları destekleyen BM Kadın Barış ve İnsani Fonu'na katkıda bulunabilirsiniz. Yardımlarınız, depremzedelere yardımcı olacak" dedi.


 

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