Kristen Bell'den depremzedelere destek çağrısı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, 43 binden fazla vatandaşımızın yaşamını yitirmesine neden oldu.

Depremlerin ardından Türkiye'ye dünyadan yardım yağarken ünlü isimler de depremzedeler için kolları sıvadı. Bu isimlerden biri de ABD'li oyuncu Kristen Bell oldu. Türkiye'deki yıkıcı depremlere kayıtsız kalmayan Bell, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile takipçilerinden depremzedeler için yardım istedi.

Paylaşımıyla tüm dünyaya seslenen Kristen Bell, "Türkiye'de yaşanan felakete, nasıl yardım edebilirim diyorsanız; kadınları destekleyen BM Kadın Barış ve İnsani Fonu'na katkıda bulunabilirsiniz. Yardımlarınız, depremzedelere yardımcı olacak" dedi.



