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Dünyaca ünlü müzisyen depremzedeler için çaldı

Irak kökenli Ürdünlü müzisyen Layth Sidiq, kemanını bu sefer Türkiye’deki depremlerden etkilenenler için çaldı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:24
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Dünyaca ünlü müzisyen Layth Sidiq depremzedeler için çaldı

Dünyaca ünlü müzisyen depremzedeler için çaldı
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YouTube kanalında sergilediği "keman Arabic" temalı icralarıyla son yıllarda dikkati çeken sanatçı, Instagram hesabında Türkiye ve Suriye'deki depremde yakınlarını kaybedenlerin anısına gerçekleştirdiği 1 dakikalık performansını paylaştı.

Sidiq, bölgede yardım faaliyetlerinde bulunan kuruluşların bilgilerini "Bugün, hepinizi Türkiye ve Suriye'deki depremzedeleri desteklemeye ve elinizden geldiğince yardım yapmaya davet ediyorum. Aynı zamanda tüm yiten tüm canları saygı duruşuyla anarken bu kısa doğaçlamayı onların anısına sunuyorum." notuyla paylaştı.

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