Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hatay'ın yüzde 55'i gitti. Utanmayacak mıyız bundan. Onun için efendim Ekrem İmamoğlu toplantıya giremeyecekmiş filan o kapıyı devirir gireriz içeri" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine yardım için lojistik merkeze dönüştürülen Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı.

"O KAPIYI DEVİRİR GİRERİZ İÇERİYE"

Ekrem İmamoğlu yaptığı bir açıklamada iktidara meydan okuyarak "O toplantıya kapıyı devirir gireriz" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremle ilgili toplantılara bundan önceki süreçte davet edilmediğinin hatırlatılması üzerine "Deprem bölgesinde yıkılan binaların yüzde 45'i son 20 yılda yapılmış. Yani büyük deprem felaketini yaşadıktan sonra" ifadelerini kullandı.

"AFAD BİZİ EN BAŞTA HATAY'DAN SORUMLU KILMIŞTI..."

Bölgede devam eden sağlık ve sosyal hizmetler çalışmaları, İSKİ alt yapı onarım hizmetleri, mobil tuvalet ve duş, bölgede görev barınma ve tahliye imkanı sunan iki feribot, veteriner hizmetleri, mobil fırın ve mutfak gibi devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren İmamoğlu, “Bir de şöyle koordine olduk. İstanbul'daki 14 Cumhuriyet Halk Parti’li belediye de bizimle beraber. Koordine olma konusunda adımlar attık. Onlarla yine Hatay'da birlikte hareket ediyoruz. Bununla da yetinmiyoruz açıkçası. Türkiye'nin diğer belediyeleriyle ki başta 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere iş birliği içinde neler yapabiliriz çabası içerisindeyiz. Örneğin Hatay'ın koordinatör belediyesi biziz ki bu bizim belirlediğimiz bir şey değil. AFAD bizi en başta Hatay'dan sorumlu kılmıştı… Hayatını kaybeden insanlarımıza dönük sorumluluklarımızı yerine getirdikten sonra artık önümüzde sağlık, barınma, beslenme temelli ve birtakım fiziksel ihtiyaçlar ki çocukların eğitimine varıncaya kadar unsurları sahada geliştirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir bir hizmetten bahsediyorum aslında. Bunu minimum bir yıl olarak planlıyoruz” ifadelerini kullandı.