Cemevinde pişiyor, kilisede depremzedelere ikram ediliyor

11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu.

Mersin’de de Yenişehir Belediyesinin desteğiyle Mersin Cemevi’nde pişirilen yemekler Latin İtalyan Katolik Kilisesi’nde kalan depremzedelere ikram ediliyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Acıda birleşmek noktasında bir Kilise’mizde barındırılan depremzedelere Cemevi’nde pişirilen yemekler ikram ediliyor. Demek ki dil, din ve ırk farklılıkları değil, insan olma özellikleri önemli. Depremde yaşadıklarımız bize önemli dayanışma süreçlerini de gösterdi.” dedi.

DEPREM BÖLGELERİNE GİYİMDEN TEMİZLİĞE HER TÜRLÜ YARDIM ULAŞTIRILDI

Mersin Yenişehir Belediyesi, deprem bölgesinden Mersin’e gelen vatandaşlar için Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde kurduğu Giysi Evi ve diğer temel ihtiyaç malzemesi yardımlarıyla 25 bin kişiye ulaştı. İhtiyaç malzemesi taşıyan 22 aracı bölgeye gönderen, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da mobil mutfak kuran, Hatay’da çevre temizliği ve yine Adıyaman’da dezenfeksiyon çalışması yürüten Yenişehir Belediyesi, ekipleriyle Gaziantep ve Malatya’nın köylerine de yardım malzemesi ulaştırdı.

CEMEVİNDE PİŞEN YEMEKLER 2 BİN DEPREMZEDEYE DAĞITILIYOR

Yaklaşık 350 bin depremzedenin geldiği belirtilen Mersin’de, Yenişehir Belediyesi yurttaşlara barınma ve temel ihtiyaç malzemesi sağlamak noktasında da çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yenişehir Belediyesi oluşturduğu yardım organizasyonuna sivil toplum kuruluşları ve inanç merkezleri de destek veriyor. Yenişehir Belediyesi Aşevi ve Mersin Cemevi’nde pişirilen yemekler günlük 2 bin depremzedeye ikram ediliyor.

Yenişehir Belediyesinin yemek ulaştırdığı noktalardan biri de Mersin’de bulunan Latin İtalyan Katolik Kilisesi. Depremin ardından başlatılan yardım seferberliği kapsamında kapılarını Mersin’e gelen depremzedelere açan ve yurttaşlara geçici barınma imkanı sağlayan Latin İtalyan Katolik Kilisesi, ev sahipliği yaptığı depremzedelere Mersin Cemevi’nde pişirilen yemekleri ikram ediyor.

"BU DAYANIŞMAYI BÜYÜTEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Depremin önemli dayanışma süreçlerini de gösterdiğine dikkat çeken Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Kentimize bugüne kadar 350 bin civarında depremzede geldi. Tabi ki depremzedelerimizin barınma ve günlük ihtiyaçlarının çözümü noktasında seferber olmuş durumdayız. Bunun için günlük beslenme noktasındaki süreçte 25 yıldır hizmet veren Aşevi’mizde ve güzel bir mutfak altyapısı olan Mersin Cemevi’ne gerekli desteği sağlayarak orada da yemek pişiriyoruz. Ve bu yemekleri günde 2 bin kişiye ulaştırıyoruz. Hem depremzedelerin geçici konakladıkları alanlarda hem de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’mizde yine temel ihtiyaç malzemesi almak üzere gelen vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Burada dikkat çeken bir nokta; belki acıda birleşmek ya da aslında hep denir ya, ‘rengimiz, milliyetimiz, ırkımız ne olursa olsun, kanımızın rengi aynı.’ Yani sonuçta bu acıda birleşmek noktasında bir Kilise’mizde barındırılan depremzedelere Cemevi’nde pişirilen yemekleri ikram ediyoruz. Demek ki dil, din ve ırk farklılıkları değil, insan olma özellikleri önemli. Depremde yaşadıklarımız bize önemli dayanışma süreçlerini gösterdi. Depremzedelerin kurtarılması noktasında uluslararası arenada karşılıklı zıtlaşmaların yaşandığı ülkelerden destekler geldi. O acıları bizimle paylaştılar. Hepsine teşekkür etmek lazım, barış ve insanlığın çok kıymetli olduğunu bilmek gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir dayanışma var. Bu dayanışmayı büyüten tüm yüreklere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.