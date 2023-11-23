Genç oyuncu işkence edilerek öldürüldü

23 yaşındaki Kolombiyalı aktör Kevin Andres Munoz Tovar, işkence gördükten sonra satırla öldürüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Genç oyuncu işkence edilerek öldürüldü

Netflix ile Apple TV yıldızı 23 yaşındaki Kevin Munoz, işkence görmüş ve satırla öldürülmüş halde bulundu. Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan oyuncunun cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis şefi yerel medyaya yaptığı açıklamada "Valle Polis Departmanı, vatandaşlar tarafından zamanında sağlanan bilgiler sayesinde, cinayetle ilgili olarak 19 yaşındaki bir adamın yakalanmasını başardı" derken cinayetin hangi sebepten dolayı işlendiği ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kevin, 2020 Netflix filmi Lavaperros'ta (Köpeklerin Yıkandığı Yer) yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Film, finansal sıkıntı içindeki bir adamın onu öldürmeye çalışan bir tefeciyle olan çatışmasını ele alıyor. Oyumcunun ölümü hayranlarını yasa boğdu. Genç oyuncunun ölümüyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

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