Madonna'nın 18 milyon takipçisi ile paylaştığı fotoğraf olay oldu

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren pop ikonu Madonna paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

EĞİLEREK POZ VERDİ

Geçtiğimiz hafta pembe iç çamaşırıyla eşcinsel olduğunu duyuran yıldız şarkıcı bu kez de yarı çıplak pozunu paylaştı. Üstsüz bir şekilde eğilerek poz veren 64 yaşındaki şarkıcının paylaşımı kısa sürede sosyal medyaya bomba gibi düştü.