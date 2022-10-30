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Madonna'nın 18 milyon takipçisi ile paylaştığı fotoğraf olay oldu

Ünlü şarkıcı Madonna, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 64 yaşındaki şarkıcı üstsüz şekilde eğilerek verdiği pozu 18 milyon takipçisiyle paylaştı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 14:12
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Dünyaca ünlü pop ikonu Madonna'nın 18 milyon takipçisi ile paylaştığı fotoğraf olay oldu

Madonna'nın 18 milyon takipçisi ile paylaştığı fotoğraf olay oldu
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Son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren pop ikonu Madonna paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

EĞİLEREK POZ VERDİ

Geçtiğimiz hafta pembe iç çamaşırıyla eşcinsel olduğunu duyuran yıldız şarkıcı bu kez de yarı çıplak pozunu paylaştı. Üstsüz bir şekilde eğilerek poz veren 64 yaşındaki şarkıcının paylaşımı kısa sürede sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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