Dünya pop müziğinin Diva'sı Madonna'nın yıllık estetik masrafı dudak uçuklattı

Popun efsanevi divası 64 yaşındaki Madonna’nın yıllık kozmetik ve estetik işlem masrafları açıklandı.

New York’un ünlü plastik cerrahı Richard Westreich, “Yılda en az 100 bin dolarlık (2.2 milyon TL) işlem yaptırıyor” dedi.

Bu işlemler arasında yüz kaldırma, yağ transferi, dolgu ve implantlar yer alıyor. Madonna’nın daha ileri teknolojiden faydalandığını göz önünde bulunduran uzman, “Masraflarının 150 bin doları geçme ihtimali de var” dedi.