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Dünya pop müziğinin Diva'sı Madonna'nın yıllık estetik masrafı dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, estetik ve kozmetiğe yıllık 100 bin dolar, yani 2.2 milyon lira harcıyor.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 18:00
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Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın yıllık estetik masrafını duyanlar şaşkınlık geçiriyor

Dünya pop müziğinin Diva'sı Madonna'nın yıllık estetik masrafı dudak uçuklattı
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Popun efsanevi divası 64 yaşındaki Madonna’nın  yıllık kozmetik ve estetik işlem masrafları açıklandı.

New York’un ünlü plastik cerrahı Richard Westreich, “Yılda en az 100 bin dolarlık (2.2 milyon TL) işlem yaptırıyor” dedi.

Bu işlemler arasında yüz kaldırma, yağ transferi, dolgu ve implantlar yer alıyor. Madonna’nın daha ileri teknolojiden faydalandığını göz önünde bulunduran uzman, “Masraflarının 150 bin doları geçme ihtimali de var” dedi.

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