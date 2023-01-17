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Madonna'dan sosyal medya için radikal karar

Sınırları zorlamasıyla bilinen popun kraliçesi Madonna, son dönemde 'tuhaf' olarak algılanan sosyal medya paylaşımlarına ara verdi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 21:18
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Dünya turuna çıkacak olan Madonnadan radikal karar

Madonna'dan sosyal medya için radikal karar
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Pop müziğin ikonik isimlerinden Madonna, dünya turnesi öncesi sosyal medya hesabındaki tüm paylaşımları sildi.

DÜNYA TURNESİ ÖNCESİ SİLDİ

Bu yıl sektördeki 40. yılını kutlayan dünyaca ünlü pop yıldızı, hesabındaki tüm paylaşımları sildi. Madonna'nın hesabında şu anda sadece çıkacağı turla ilgili üç paylaşım bulunuyor.

Dikkat çekici paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 64 yaşındaki ikonun, 40. sanat yılını kutlamak için çıkmaya hazırlandığı dünya turnesi öncesi böyle bir hamle yaptığı düşünülüyor.

Eğlence dünyasındaki birçok ünlü isim albüm, şarkı veya bir proje öncesi, tüm sosyal medya paylaşımlarını silerek beklentiyi artırıyor.

Madonna, 1983 yılında ilk stüdyo albümü “Madonna” ile müzik dünyasına adım atmıştı. Şarkıcı, son olarak 2019 yılında “Madame X” adındaki dünya turnesiyle hayranlarıyla bir araya gelmişti.

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