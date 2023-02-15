15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Madonna AHBAP Derneği'ne bağış çağrısı yaptı

Madonna AHBAP Derneği'ne bağış çağrısı yaptı

Deprem bölgesinde çekilen fotoğrafları paylaşan Madonna "Sevdiklerini söylemiyorum bile. Tüm şehirler silindi. Kalp kırıcı" diyerek AHBAP Derneği'ne bağış çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 01:26
Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcıdan deprem mesajı geldi. Madonna AHBAP Derneğine bağış çağrısında bulundu

Madonna AHBAP Derneği'ne bağış çağrısı yaptı
+
Aa
-

Dünyaca ünlü yıldız Madonna, Kahramanmaraş depremi sonrası Instagram hesabından hem Türkiye hem de Suriye için yardım çağrısı yaptı.

54 yaşındaki ünlü yıldız, paylaşımında deprem bölgesinde çekilen fotoğraflara yer verdi.

"BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ"

Madonna, "Sevgililer Günü'nde herkes aşktan bahsediyor. Bu büyük depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgi ve şifa enerjimizi gönderelim.

Binlerce kişi öldü. Orada birçok kişi evini ve işini kaybetti.

Sevdiklerini söylemiyorum bile. Tüm şehirler silindi. Kalp kırıcı." diyerek AHBAP Derneği'ne bağış çağrısı yaptı.

Murat Boz, Pınar Altuğ, Işın Karaca, Mert Alaş ve Didem Balçın gibi ünlü isimler de Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı yapan Madonna'ya teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
2
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
3
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
4
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
5
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
6
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
7
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
﻿Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
﻿Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
﻿BM'de depremlerin Türkiye ve Suriye'ye etkisi ele alındı
﻿BM'de depremlerin Türkiye ve Suriye'ye etkisi ele alındı
﻿BM'de depremlerin Türkiye ve Suriye'ye etkisi ele alındı
﻿Uludağ’da kaybolan çocuk 4 saat sonra bulundu
﻿Uludağ’da kaybolan çocuk 4 saat sonra bulundu
﻿Uludağ’da kaybolan çocuk 4 saat sonra bulundu
﻿508 çocuk ailelerine teslim edildi
﻿508 çocuk ailelerine teslim edildi
﻿508 çocuk ailelerine teslim edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.