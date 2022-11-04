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Ve Donald Trump geri dönüyor: 2024 başkanlık kampanyasına başlayacağı tarihi açıkladılar

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın 14 Kasım'da 2024 başkanlık seçimleri için kampanyasını resmen açıklayacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 17:30
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2024 başkanlık kampanyasına başlayacağı tarihi açıkladılar. Donald Trump geri dönüyor

Ve Donald Trump geri dönüyor: 2024 başkanlık kampanyasına başlayacağı tarihi açıkladılar
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ABD merkezli medya kuruluşu Axios'un üç farklı kaynaktan derlediği haberde Donald Trump’ın yakın çevresinden edinilen iddialar kamuoyu ile paylaşıldı.

TRT Haber'in aktardığı habere göre, Trump’ın 14 Kasım’da adaylığını resmen açıklayacağı belirtildi.

Perşembe günü Iowa'da düzenlediği mitingde, politikaya geri dönmesi ihtimalinin kuvvetli olduğuna işaret etmiş; ABD'yi "başarılı, güvenli ve olağanüstü hale getirmek" için "çok yüksek ihtimalle" tekrar aday olacağının sinyalini vermişti.

Trump, “Şimdi ülkemizi daha başarılı, güvenli ve harika yapmak için büyük, büyük, büyük ihtimalle tekrar başkanlık yapacağım.” demişti.



CUMHURİYETÇİLER TRUMP'I İSTİYOR
Geçtiğimiz aylarda USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u Trump'ı 2024'te partilerinin adayı olarak görmek istediğini belirtirken, yüzde 41'i Trump yerine başka bir adayı görmeyi tercih ettiğini açıklamıştı.

KAZANMA ŞANSINI YÜKSEK BULUYORLAR
Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 82'si Trump'ın aday olması durumunda 2024 seçimlerini kazanabileceğini düşündüklerini kaydetmişti.

DEMOKRATLAR ARASINDA BIDEN'IN HÂLÂ YERİ VAR
Öte yandan ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği, yüzde 56'sı da partiyi başka bir adayın temsil etmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

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