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Teknoloji milyarderleri bir senede 480 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en zengin 20 teknoloji milyarderi, borsanın geçirdiği sarsıntılı günlerin ardından yarım trilyon dolar kaybettiğini açıkladı. S&P (Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu) ilk 500'deki 7 şirket dışındaki tüm şirketlerin piyasa değerinden fazla olduğunu belirtti.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 12:14
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Dünyanın en zengin 20 teknoloji milyarderi 480 milyar dolar kaybetti

Teknoloji milyarderleri bir senede 480 milyar dolar kaybetti
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Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en büyük teknoloji devleri, (Mark Zuckerberg, Bill Gates, Larry Ellison) bu sene 480 milyar dolar kayıp yaşadı.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre; teknoloji devlerinin yaşadığı kayıplar resesyon endişesini güçlendirdi. Hisse fiyatları düştü ve dünyanın en zenginlerinin serveti eridi.

ZUCKERBERG'İN SERVETİ 87 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Özellikle Meta'nın CEO'su Zuckerberg'in serveti 11.2 milyar dolar eridi. Bu hafta bilanço açıklayan Meta, borsanın açılışında yüzde 25'lik düşüş yaşadı. Böylece hisseler, 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geldi.

MUSK VE BEZOS 58 MİLYAR DOLAR KAYIP YAŞADI

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un servetleri de bu sene 58 milyar dolardan büyük kayıp yaşadı.

Endekse göre bu sene sadece iki teknoloji milyarderinin serveti arttı. TikTok'un sahibi ByteDance Ltd'nin kurucusu Zhang Yiming'in serveti 10.4 milyar dolar artış gösterdi.

NBA takımı Memphis Grizzlies ve Ubiquiti Inc.'in sahibi Robert Pera'nın serveti de 1.3 milyar dolar artış gördü.

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merdanoğlu
30.10.2022 12:31
bak ne kadar üzüldüm şimdi  
 
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