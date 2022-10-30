Teknoloji milyarderleri bir senede 480 milyar dolar kaybetti

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en büyük teknoloji devleri, (Mark Zuckerberg, Bill Gates, Larry Ellison) bu sene 480 milyar dolar kayıp yaşadı.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre; teknoloji devlerinin yaşadığı kayıplar resesyon endişesini güçlendirdi. Hisse fiyatları düştü ve dünyanın en zenginlerinin serveti eridi.

ZUCKERBERG'İN SERVETİ 87 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Özellikle Meta'nın CEO'su Zuckerberg'in serveti 11.2 milyar dolar eridi. Bu hafta bilanço açıklayan Meta, borsanın açılışında yüzde 25'lik düşüş yaşadı. Böylece hisseler, 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geldi.

MUSK VE BEZOS 58 MİLYAR DOLAR KAYIP YAŞADI

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un servetleri de bu sene 58 milyar dolardan büyük kayıp yaşadı.

Endekse göre bu sene sadece iki teknoloji milyarderinin serveti arttı. TikTok'un sahibi ByteDance Ltd'nin kurucusu Zhang Yiming'in serveti 10.4 milyar dolar artış gösterdi.

NBA takımı Memphis Grizzlies ve Ubiquiti Inc.'in sahibi Robert Pera'nın serveti de 1.3 milyar dolar artış gördü.