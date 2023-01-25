Dünyanın çekirdeği durdu. O korkunç film gerçek mi oluyor

Yaklaşık 4,54 milyar yıldır var olan dünyamızın iç yapısı bilinenin aksine yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bölüm olarak tanımlanır.

Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için tüm koşulları sağlaması gereken Dünya'nın hava olayları, yeryüzündeki milyarlarca türü saniyeler içerisinde etkileyebilecek güce sahipken iç yapısı daha karmaşık ve iç içe geçmiş puzzlelar gibidir.

Örneğin Dünya'nın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin, 5120–2890 km'ler arasındaki kısmına dış çekirdek, 6371–5150 km'ler arasındaki kısmına iç çekirdek denir. İç çekirdekte bulunan demir-nikel alaşımı çok yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle kristal bir yapıdadır. Bu durum dış çekirdek için eriyik formdadır.

Bilim insanları bu yapıyı ilk zamanlarda katı olarak yorumlamış ancak zamanla iç ve dış yapının asıl yapısı tespit edilmiştir.

DÜNYANIN İÇ ÇEKİRDEĞİNİN GİZEMİ

Dünya'nın çekirdeğinden doğrudan bir ölçüm ve hiçbir örnek yoktur. Dünya'nın çekirdeği hakkındaki bilgiler çoğunlukla sismik dalgaların ve Dünya'nın manyetik alanının analizinden gelmektedir.

İç çekirdeğin, diğer bazı elementlerle birlikte bir demir-nikel alaşımından oluştuğu düşünülürken yüzeyindeki sıcaklığın yaklaşık 5700 K (5430 °C veya 9806 °F) olduğu tahmin edilmektedir. Bu sıcaklığın da Güneş'in yüzeyindeki ile aynı olduğu düşünülür.

DÜNYANIN ÇEKİRDEĞİ DÖNMEYİ BIRAKIRSA (DURURSA) NE OLUR

Üzerinde yaşadığımız yüzeyin yaklaşık 5.000 kilometre altında bulunan "gezegen içindeki gezegen" sıvı metal dış çekirdekte yüzdüğü için bağımsız olarak döner.

İç çekirdeğin tam olarak nasıl döndüğü, bilim insanları arasında süregelen bir tartışma konus olurken son araştırmalarla bu tartışmaların daha da alevlenmesinin beklendiği ifade edildi.

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan ve iç çekirdeğin hareketlerini takip etmek isteyen yeni araştırma, son altmış yılda tekrarlayan depremlerden sismik dalgaları analiz etti.

Çalışmanın yazarları, Çin Pekin Üniversitesi'nden Xiaodong Song ve Yi Yang, iç çekirdeğin dönüşünün "2009 civarında neredeyse durma noktasına geldiğini ve ardından ters yöne döndüğünü" tespit ettiklerini belirtti.

Araştırmacılar, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi için geçen süredeki küçük farklılıkları "günün uzunluğu" olarak adlandırılan değişikliklerle aynı çizgide olduğunu belirtti. Yani iç çekirdekteki dönme yavaşlayınca günler de uzamaya başlıyor.

Ancak yine de bilim insanları dünyanın içyapısını tam olarak tespit edemedikleri için "Dünyanın iç kısmına ilişkin görüntümüz hâlâ bulanık, ileride daha fazla sürpriz olacağı düşünülüyor" denildi.

DÜNYANIN İÇ ÇEKİRDEĞİ SOĞURSA NE OLUR

İç çekirdek her bin yılda yaklaşık olarak bir santimetre büyür ve büyüdükçe de daha fazla ısı kazanır. Radyoaktif izotopların bozulması da çekirdeğe ayrıca ısı kazandırır. Eğer çekirdek tamamen soğursa, Dünya da soğuyacak ve tüm canlılar ölecektir.

DÜNYANIN ÇEKİRDEĞİ ERİRSE NE OLUR: ERİME BAŞLADI

"Geochemical Perspectives Letters" dergisinde yayınlanan ve 10 bilim insanı tarafından yapılan çalışmada Dünya’nın çekirdeğinde yaşanan ve nedeni tespit edilemeyen erime sonucunda çekirdekte yer alan demir ve nikel karışımı tungsten elementinin, yeraltındaki diğer katmanları oluşturan maddelerle birleşerek dünya yüzeyine kadar çıktığı belirtildi. Dünya'nın ilk 2 milyar yıllık periyotta çok az değişime uğradığına işaret eden araştırmacılar, son 2,5 milyar yıldır devam eden sızıntının sebebinin tespit edilemediğini söyledi.

DÜNYANIN MERKEZİ İLE İLGİLİ ÇEKİLEN FİLMLER

Dünya’nın içyapısı ile ilgili gizemler sürerken konuyla ilgili birçok film de perdeye aktarılmıştır.

O KORKUNÇ FİLM GERÇEK OLUYOR

Günümüzde dünyanın iç çekirdeğinin eridiği ve iç çekirdek ile yer kürenin aynı yönde dönmediği bilinirken tıpkı bugün olduğu gibi erimenin gerçekleştiği ancak bu erime hızının yavaş yavaş değil hızlandırıldığını ele alan filmlerde bulunmaktadır. Örneğin, 2012 yılında dünyanın çekirdeğinin erimesi sebebiyle yok olacağını ve içyapısındaki hareketlenmenin felaketlere yol açacağını konu alan ve Maya takviminden esinlenilen '2012' filminde global bir felaketin ardından, kurtulanların mücadelelerini anlatılmaktadır. Dünyanın son gününde neler olacağını konu edinen filmde astrologlar, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkarır, jeologlar dünyanın vaadesinin dolacağı anı hesaplamaya çalışır. Seçilmiş insanların dünya üzerinden toplandığı ve filmin sonunda herkesin öldüğü trajik ve dikkat çeken sahnelerle perdeye yansıtılır. Filmde dikkat çeken yeryüzünün parçalanması sahnesi izleyenlerin hafızasına kazınan sahnelerden birisidir.

DÜNYA’NIN MERKEZİNE ÖLÜMCÜL BİR YOLCULUK: THE CORE

The Core filminde ise toprağın alt katmanındaki çekirdekte problemler olduğunu fark eden bilim insanı Doktor Keyes'in göreve gelmesi ile birlikte dünyanın iç çekirdeğinin stabil dönüş hızına uygun hareket etmediği tespit edilir ve çekirdeğin sabit durması olayında Dünyanın başına gelebilecek felaketler sahnelenmiştir. Bir grup seçilmiş insanın bir denizaltına toplanarak açık denizlerden dünyanın çekirdeğine ulaşmaya çalıştığı ve dünyayı kurtarmaya çalıştığı görülür. Ancak çekirdeğe ulaşmanın mümkün olmadığı ve tüm canlıların sonunu getiren felaketin yaşandığı görülür.

Tüm bu varsayımlar sonucunda Dünya'ya ne olacağı şu an için bilim insanları tarafından tam olarak bilinememekle birlikte çekirdeğin yapısının erimesi durumunda ve dönüşün tersine olması halinde ne olacağına dair net bir veri yoktur.