Dünyanın en büyük futbol stadı Fas'ta inşa edilecek

Kaynak: Middle East Monitor
Dünyanın en büyük futbol stadı Fas'ta inşa edilecek
2030 FIFA Dünya Kupası'na İspanya ve Portekiz ile birlikte ev sahipliği yapacak olan Fas, dünyayı hayrete düşüren yeni projesinin tanıtım videosunu paylaştı.

Fas, dünyanın en büyük futbol stadyumu olması planlanan Grand Stade de Casablanca'nın inşasıyla tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Stadyum, Kazablanka'nın hemen doğusunda 20.000'den az nüfusa sahip bir sahil kasabası olan El-Mansouria'da inşa edilecek. 115.000 seyirci kapasiteli olacağı açıklanan stadyum, Kuzey Kore'de bulunan 114.000 kapasiteli Rungrado 1 Mayıs Stadyumu'nun yerini alacak. Yeni stat yaklaşık 500 milyon dolara mal edilecek.

Ulusal Kamu Tesisleri Ajansı'nın (ANEP), Fransız-Fas firması Oulalous + Choi (O+C) ile işbirliği içinde küresel mimarlık firması Populous ile açtığı yarışmayı kazanarak stadyumun tasarımı ve inşası için sözleşme imzaladığı bildirildi.

Populous Genel Müdürü Christopher Lee "Bu prestijli projeyi kazandığımız için çok gururluyuz" dedikten sonra sözlerine "Grand Stade de Casablanca, tüm Casablanca ve Fas sakinleri için ikonik bir cazibe merkezi haline gelecek" diye devam etti.

Mimar Tarik Oualalou ise "Gelenekleri ve çağdaş ifade biçimleriyle Fas kültürüne güçlü bir şekilde bağlı bir stadyum olacak" diye konuştu. Lansman toplantısında neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Oualalou "Proje, Sahra bölgesindeki geleneksel göçebe hayatın çizgilerini, çadır mimarisini ve Fas'ın dillere destan yerel bahçelerinden esintiler taşıyor" ifadelerini kullandı.

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